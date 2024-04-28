Таджикистан и РФ ссорятся из-за мигрантов после «Крокуса». Что будет дальше

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Между Москвой и Душанбе произошла дипломатическая размолвка. МИД Таджикистана выразил недовольство из-за того, что граждан страны массово разворачивают на границе с Россией. В Москве, в свою очередь, призвали страны Центральной Азии ориентировать своих мигрантов соблюдать все законы РФ. Пока Москва наводит у себя порядок с гостями из ближнего зарубежья, в Душанбе призвали граждан не ездить в РФ. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Чем недоволен Таджикистан

26 апреля МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева, которому передали ноту протеста в связи со множеством случаев отказа гражданам страны во въезде в Россию.

«В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан (РТ) при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Об участившихся случаях недопуска граждан Таджикистана в Россию стало известно в начале недели. Согласно сообщениям СМИ, российские пограничники перестали пропускать машины с номерами РТ через казахско-российскую границу в Оренбургской области. В результате образовался затор примерно из 180 автомобилей. Пограничники, по словам очевидцев, заявляли водителям и пассажирам, что «система неисправна», но при этом продолжали пропускать детей, пенсионеров и граждан других стран.

«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10–12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети», — рассказал один из них. Другой очевидец сообщил: пограничники заявили ему, что не пропустят, «пока не будет приказа изнутри». В течение следующих суток в Россию пропустили всего 10–12 автомобилей.

В субботу Душанбе призвал сограждан вообще отказаться от посещения РФ, такая рекомендация прозвучала впервые за время с распада СССР. «Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Таможенный пост

Какие еще претензии есть у Душанбе к Москве

Вопрос ущемления прав своих граждан Таджикистан поднимал и на заседании глав МИД стран СНГ в Минске 12 апреля. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин возмутился из-за якобы пыток подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» и призвал правоохранительные органы РФ соблюдать российские законы и нормы международного права, особенно в части презумпции невиновности и запрета жестокого обращения с задержанными.

Он заявил, что «демонстрация кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима».

«Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул Мухриддин.

«Издевательства над подозреваемыми в теракте вызвали шок в Таджикистане», — рассказал NEWS.ru председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов. По его словам, возмутительно, что в XXI веке приходится объяснять союзникам и стратегическим партнерам Душанбе, что такое гуманизм. Общество центральноазиатской республики, заявил политолог, поразила «особая жестокость», с которой сотрудники правоохранительных органов России, по его мнению, обращались с предполагаемыми исполнителями теракта в «Крокусе». Мамадазимов считает, что вина задержанных еще не доказана и рядовые сотрудники ФСБ или ГИБДД не имеют права «пытать кого-либо до судебного разбирательства».

«Так не бывает в современном и цивилизованном мире! В Таджикистане считают, что МИД страны выразил национальное недовольство и недоумение с явным опозданием. Так нельзя поступать по отношению к гражданам союзников и стратегических партнеров. Этому могло быть какое-то объяснение после окончательного установления их причастности к преступлению, но не до него», — возмутился Мамадазимов.

Он заявил, что подобные инциденты ухудшают отношение граждан Таджикистана к россиянам. По его словам, эти процессы нарастают по принципу снежного кома.

«Из российских и зарубежных СМИ мы регулярно получаем информацию о притеснении таджиков в России, различных масштабных рейдах в отношении трудовых мигрантов. Непонятно, почему власти молчат, что трудовые мигранты заменили в РФ тех россиян, которые были вынуждены уйти на фронт в зону СВО. Москва сама разрушает ту трудовую силу и поддержку, которую оказывают мигранты из стран Центральной Азии», — подчеркнул Мамадазимов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Как Рахмон и Путин обсуждали отношения Таджикистана и РФ

Претензии Душанбе к Москве звучат уже не первый год. Во время саммита «Центральная Азия — Россия» осенью 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с обращением к своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал его не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР.

«Я был свидетелем, как развалился [Советский Союз]. Я участвовал в этом. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, всё остальное. Не оказали поддержку развитию <...>. Да, мы малые народы, нас не 100–200 млн, но у нас есть история, культура, мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали», — заявил тогда президент Таджикистана.

Он призвал считаться с центральноазиатскими странами, не забывать, что они являются стратегическими партнерами России. По словам Рахмона, Таджикистан «всегда уважал и уважает интересы своего главного стратегического партнера».

В ответ президент Путин признал, что «Эмомали Шарипович в значительной степени прав». Он заявил что необходимо говорить о проблемах, чтобы эффективно решать их.

Фото: kremlin.ru/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Почему Москва усилила контроль в отношении мигрантов

Отношения России и Таджикистана обострились после масштабного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. В ходе следствия уже задержали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых непосредственных исполнителей преступления. Все они оказались гражданами Таджикистана. После этого российские власти призывали людей быть бдительнее и не допускать межнациональной розни в стране, так как «у террористов нет национальностей». Правоохранительные органы в целях безопасности усилили контроль в отношении мигрантов.

Так, в начале апреля полиция Москвы провела в рейды, в результате которых выявила 6000 нарушений миграционного законодательства. По данным МВД, 502 работодателя нарушили правила о трудоустройстве иностранных граждан. Правоохранители также составили более 4500 протоколов о нарушении правил въезда в Россию, свыше 500 — о нарушении пребывания в РФ, более 350 — о незаконной трудовой деятельности в стране.

Российские власти поясняют, что не отказываются от дружеских отношений со странами Центральной Азии, однако надеются, что их граждане, находясь на территории России, будут соблюдать законы РФ. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин возложил ответственность за решение этого вопроса на правительства центральноазиатских стран.

«Исходим того, что наши друзья в центральноазиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций», — сказал Галузин.

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Почему в мире растет настороженность в отношении граждан Таджикистана

Внимание правоохранителей к выходцам из Таджикистана усиливается не только в России. В Германии начался процесс над выходцами из Центральной Азии в связи с их вербовкой для организации террористических актов, рассказал NEWS.ru руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Многие государства, к сожалению, рассматривают Таджикистан как страну, из который прибывает слишком много террористов. Даже если не говорить о „Крокусе“, есть гигантская хронология участия граждан Таджикистана в террористических актах во всем мире, начиная с Пакистана, заканчивая Афганистаном, Сирией, Ираном, Турцией. Внимание к выходцам из этой страны растет везде. Например, в Германии. Полгода назад, когда шли аресты [мигрантов], проходила информация о том, что большая часть задержанных — это граждане Таджикистана», — напомнил Грозин.

Он указал, что в этом месяце и Турция ввела полноценный визовый режим с Таджикистаном. По его словам, за последние 5 лет граждане этой страны неоднократно совершали теракты на ее территории.

Выдворят ли военную базу РФ из Таджикистана

В этом году политическое руководство Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы в российской столице. Однако, по мнению Мамадазимова, не исключено, что власти Таджикистана решат вывести российскую военную базу из Душанбе. По его словам, аналогичный процесс уже начался в Армении.

«Почему нет? Мы видим, как было объявлено о выводе российских военных из ереванского [аэропорта] Звартноц, иногда поговаривают о выводе 102-ой военной базы в Гюмри. Такие же разговоры могут быть и в Таджикистане. Россия сама же теряет своих стратегических партнеров. Если Кавказ — западное крыло ОДКБ, то Таджикистан — его восточное крыло», — сказал политолог.

При этом он призвал не пугать Таджикистан, который имеет все возможности своими силами обеспечить свою безопасность. По его словам, в России должны понять, что в настоящее время едва ли не самым лояльным, самым дружественным и союзническим регионом в мире для Москвы остается Центральная Азия.

«Не стоит своими же руками нарушать эту гармонию», — отметил Мамадазимов.

Грозин же указывает, что Душанбе не стоит шантажировать российские власти перспективами военной базы в Таджикистане. «С какой стати России нужно выводить свою военную базу из Таджикистана? Обе эти страны — члены ОДКБ. У Москвы и Душанбе в азиатском сегменте ОДКБ проводится больше всего совместных учений, чем с кем-либо еще. Таджикистан сам не заинтересован в том, чтобы разрывать отношения в военной сфере», — отметил политолог.

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS Таджикистан, Душанбе. 201-я российская военная база

По его мнению, многие на Западе муссируют эту тему и «хотят раздуть до такой степени, чтобы Москва и Душанбе пересмотрели свои отношения». Однако, уверен эксперт, Таджикистан будет не в силах самостоятельно обеспечить свою безопасность.

«Таджикистан — это страна, которая в военно-техническом смысле на 150 из 100 процентов зависима от Российской Федерации. Такого масштаба зависимости от Москвы нет ни у одного государства Центральной Азии. По сути, тема вывода российских войск не обсуждаема, наша 201-я база как стояла, так и будет стоять», — заключил Грозин.

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