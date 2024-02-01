Коренных москвичей становится все меньше. Их заменят мигранты из стран СНГ?

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Москва и Московская область станут лидерами по абсолютной естественной убыли населения до 2045 года. Такой прогноз опубликовал Росстат. По оценкам ведомства, число жителей столичных регионов не сократится лишь из-за прибывающих мигрантов. При этом наибольший естественный прирост населения, согласно прогнозу, через 20 лет ожидается в регионах Кавказа — Чечне и Дагестане. В чем демографическая проблема Москвы — разбирался NEWS.ru.

Какие регионы в антилидерах по демографии?

Согласно демографическому прогнозу Росстата, Москва и Московская область окажутся лидерами по абсолютному показателю естественной убыли населения до 2045 года включительно. Также в лидеры по убыли выйдут регионы с относительно невысоким числом жителей — Смоленская и Тамбовские области, Карелия и Мордовия.

Под естественной убылью населения понимается превышение числа умерших над числом родившихся. Так, в российской столице в ближайшие два десятилетия, как ожидается, естественная убыль населения составит суммарно 696 тысяч человек, или более 31 тысячи человек в среднем за год. В Московской области естественная убыль за указанный период превысит 600 тысяч человек. Тройку антилидеров замыкает Ростовская область (23 800 человек в среднем за год).

Также в топ-10 регионов с наибольшей естественной убылью населения до 2046 года войдут Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская и Нижегородская области. Также высокая естественная убыль прогнозируется в Саратовской, Свердловской и Воронежской областях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Почему в Москве высокая убыль населения?

В российской столице не сокращается число проживающих, речь идет о естественной убыли коренного населения, объяснил в разговоре с NEWS.ru демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа. РФ» Сергей Чесноков. Замещение населения происходит за счет приезжих, объяснил эксперт.

«Проблема заключается в том, что население Москвы стареет, а рождаемость в столице оставляет желать лучшего. Такие проблемы характерны для мегаполисов: урбанизация неизбежно приводит к снижению рождаемости», — говорит собеседник NEWS.ru.

По мнению Чеснокова, в минус демографии работает высокая плотность населения — с каждым годом, говорит он, сокращается число квадратных метров в перерасчете на одного жителя Москвы. В итоге подавляющее большинство населения проживает в стесненных жилищных условиях, утверждает эксперт.

Кроме того, продолжает он, многие москвичи ориентированы на карьеру, а не на построение семьи. «Плюс ко всему не стоит забывать о пороках, которые также присущи большим городам. В мегаполисах разлагаются семейные ценности», — указал Чесноков.

Он считает, что прогноз может измениться в лучшую сторону только в том случае, если российская столица «начнет разукрупняться в сторону пригородов».

«На пользу демографии пойдет то, если Москва сделает ставку на малоэтажную застройку. Однако на сегодняшний день такой сценарий выглядит малореалистичным», — признал эксперт.

Количество пенсионеров в Москве традиционно достаточно велико, соглашается в разговоре с NEWS.ru директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов.

«С учетом общего старения населения, пониженными показателями рождаемости тренд на увеличение доли старших возрастов в российской столице будет сохраняться. Дилемма, как будет выражаться структура москвичей в будущем, выглядит максимально упрощенно примерно так: «свои, но пожилые, или молодые, но приезжие», — пояснил экономист.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Кто будет жить в Москве?

Эксперты сходятся во мнении, что Москву продолжат заполнять приезжие — уроженцы других российских регионов и выходцы из ближнего зарубежья.

Недавнее исследование сервиса «Работа.ру» показало: около трети россиян готовы переехать в Москву ради работы. Экономист Ермолаев подтверждает: внутренняя миграция в стране довольно активна, и чаще всего граждане выбирают для переезда крупные города. Российская столица в этом контексте в бесспорных лидерах.

Экономист Владимир Климанов считает: миграционные потоки могут быть разными, но в целом Москва и в будущем будет привлекательным местом для граждан самых разных возрастов.

«Интересное социологическое наблюдение четко констатирует, что если почти из всех российских регионов жители и уехали бы, то прежде всего в Москву. Сами москвичи готовы уезжать преимущественно за границу, но не в регионы», — пояснил Климанов.

Демограф Сергей Чесноков уточнил, что, как правило, в Москву приезжают из тех регионов, где высокая рождаемость: «У нас этим славятся в первую очередь регионы Кавказа».

Из прогноза Росстата следует, что наибольшее превышение числа родившихся над числом умерших до 2046 года прогнозируется на Кавказе. Так, в Чеченской Республике население к этому времени вырастет на 601 000 человек (или 27 300 человек в среднем за год), в Дагестане — на 510 000 человек (среднее — 23 200). Экономист Артем Ермолаев рассказал NEWS.ru, что регионы с максимальным прогнозным естественным приростом, как правило, отличаются повышенной рождаемостью и молодой возрастной структурой населения. Росстат ожидает, что суммарный коэффициент рождаемости в Чечне в 2045 году составит 2,66 — это максимум среди всех регионов, далее следуют Ингушетия и Дагестан.

За 2023 год население России, по предварительным данным Росстата, сократилось на 243 тысячи человек (на 0,17%) и на 1 января 2024 года составило 146,204 млн человек. Основная часть населения страны, по данным Росстата, проживает в городах — это 109,6 млн человек. Остальные 36,6 млн являются жителями сельской местности.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как в РФ хотят повышать рождаемость?

В России основным механизмом поддержания рождаемости остается выплата материнского капитала, считает демограф Владимир Тимаков. При этом то, в каком виде маткапитал реализуется сегодня, не способствует естественному росту населения, уверен он. По его словам, в большинстве случаев семьи способны завести первого ребенка и без поддержки государства, сложности возникают с последующими детьми.

Так, минувшей осенью депутаты Госдумы обратились к правительству с идеей ввести возрастной ценз на программу: они предлагают либо давать маткапитал только женщинам, родившим до 25–30 лет, либо сместить акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Условия программы могут пересмотреть при ее продлении в 2026 году.

Пока же условия предоставления материнского капитала остаются прежними. При этом с 1 февраля его размер увеличится до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей на второго. Также на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка.

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