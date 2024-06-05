Мигранты стали гораздо чаще насиловать россиян СК РФ: с начала года мигранты совершили на 40% изнасилований больше

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Александр Бастрыкин

Мигранты в России за четыре месяца 2024 года совершили 14 070 преступлений, на 40% увеличилось число изнасилований, озвучили показатели на совещании в Следственном комитете РФ. На 13% возросло количество тяжких деяний, более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории страны. Несовершеннолетние мигранты совершили на 70% больше преступлений, чем в тот же период 2023 года.

Антисоциальное поведение приезжих и их детей имеет серьезный деструктивный потенциал, — заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

На четверть возросло число направленных в суд уголовных дел в отношении иностранцев. Также расследуются дела против должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета — их стало больше в два раза.

Бастрыкин поручил продолжить специальные рейды в местах скопления приезжих, в том числе на торговых точках, строительных объектах, в «этнических кафе», спортивных клубах и хостелах. Кроме этого, он напомнил о важности мониторинга публичного медиапространства.

В марте начальник столичного главка МВД Олег Баранов заявил, что не понимает, откуда берутся разговоры об увеличении числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве. По его словам, за год они совершили в городе на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее.