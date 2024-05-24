Суд арестовал мигранта, который пытался изнасиловать москвичку у метро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мигранта, который пытался изнасиловать женщину у метро «Ховрино» в столице, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. По данным правоохранителей, пострадавшая смогла отбиться от мужчины, распылив перцовый баллончик.

Постановлением Головинского суда города Москвы Жаныгулу Уулу Эрлану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 21 июля 2024 года. <...> Жаныгул обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, — говорится в сообщении.

О происшествии стало известно в четверг, 23 мая. Злоумышленник в темное время суток напал на незнакомую женщину, схватил ее и затащил за забор с целью изнасилования. Нападавшим оказался гражданин Киргизии.

Ранее в московском Зеленограде 52-летняя женщина с ДЦП позвала домой мужчину, похожего на ее любимого актера. Он изнасиловал ее и ограбил. Грабитель присвоил себе более 600 тысяч со счетов пострадавшей. Женщина пояснила правоохранителям, что познакомилась со злоумышленником в соцсети. Мужчина на аватарке был копией ее любимого 39-летнего индийского актера Ашиша Шарма.