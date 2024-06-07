Выследили и напали: пятеро мигрантов изнасиловали 15-летнюю девочку в Чите

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СК сообщил о задержании пятерых уроженцев одной из стран Средней Азии по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Что известно о происшествии, какой срок грозит насильникам?

Что известно о групповом изнасиловании девочки в Чите

По данным следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю, преступление в отношении несовершеннолетней было совершено в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт города Читы. Несколько мужчин напали на 15-летнюю девочку и изнасиловали.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), по факту изнасилования 15-летней девушки в Черновском районе города Читы. По версии следствия, в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт города Читы несколько мужчин напали на девушку 2008 года рождения и изнасиловали», — сообщал Telegram-канал «Следком Забайкалья» днем 7 июня.

Изначально в СК доложили о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления, которые оказались гражданами одной из среднеазиатских республик. Согласно ориентировке, речь идет о 22-летнем и 53-летнем уроженцах Узбекистана.

«Следователи совместно с сотрудниками полиции СК задержали по подозрению в совершении этого преступления двоих граждан одной из среднеазиатских республик, 1971 и 2002 годов рождения. С задержанными проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время следователи устанавливают местонахождение других соучастников преступления. Сотрудникам полиции дано поручение провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемых», — заявили в СК.

Позднее «Следком Забайкалья» сообщил о задержании еще троих иностранцев, которых подозревают в изнасиловании ребенка в Чите. Уточняется, что правоохранители взяли их в Бурятии при попытке пересечь границу. Все подозреваемые — граждане Узбекистана.

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«Следователи регионального следственного управления продолжают расследование уголовного дела по факту изнасилования 15-летней девушки в Чите. По версии следствия, в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт города Читы пятеро мужчин напали на девушку 2008 года рождения и изнасиловали. Двое злоумышленников были задержаны через несколько часов после совершенного преступления. Трое остальных фигурантов были объявлены в розыск и были задержаны сегодня на пограничном переходе в Республике Бурятия при попытке пересечь границу», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В СК добавили, что в ближайшее время подозреваемых доставят в Читу для производства следственных действий, где им будет предъявлено обвинение.

Согласно информации местной прессы, вечером 5 июня 15-летняя девочка возвращалась домой из футбольной секции. Мигранты следили за ней, а когда людей вокруг не стало, то напали и по очереди изнасиловали. О состоянии потерпевшей достоверной информации на настоящий момент нет.

Что грозит мигрантам-насильникам из Читы

Статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено уголовное наказание от обязательных работ на срок до 480 часов вплоть до пожизненного лишения свободы. Размер и вид наказания зависит от квалифицирующих признаков преступления. Речь идет о возрасте потерпевшего, совершении преступления в отношении нескольких потерпевших, количестве лиц, совершивших преступление (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа), наличии судимости за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Согласно статье 131 УК РФ, если действия насильственного характера были применены к жертве, не достигшей 18 лет, подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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