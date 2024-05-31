Полиция установила личность россиянина, шлепнувшего девочку в лифте В Новороссийске СК проверит инцидент с мужчиной, шлепнувшим девочку в лифте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Новороссийска установили личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоквартирного дома, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. Отмечается, что материалы для проверки переданы следователям.

Сотрудниками новороссийской полиции личность злоумышленника была установлена, а собранные материалы были переданы в следственные органы для рассмотрения, — рассказал собеседник.

Сегодня стало известно, что в Новороссийске мужчина ехал в лифте с сестрами 16 и 11 лет, которые живут этажом ниже. Когда подростки выходили из лифта, он шлепнул младшую сестру, после чего вышел за ними и преследовал до самой квартиры. Как выяснилось позже, мужчина нанял адвоката и через него требует доказать, что девочка действительно выглядит на 11 лет, а ее физическое развитие соответствует возрасту.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери, об этом сообщили в управлении Следственного комитета Краснодарского края. Суд установил, что осужденный подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года.