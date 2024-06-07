Мигрант в Петербурге изнасиловал 78-летнюю пенсионерку «Фонтанка»: в Петербурге задержан мигрант за изнасилование 78-летней пенсионерки

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в изнасиловании 78-летней пенсионерки, сообщает издание «Фонтантка». Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте.

Отмечается, что о преступлении сообщил полиции накануне сын потерпевшей. Подозреваемого задержали. Им оказался их знакомый иностранец, не состоящий на миграционном учете в России. Пока на него составили административный протокол о нарушении пребывания в РФ.

В мае суд в Екатеринбурге арестовал иностранного гражданина, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетним сыном своей сожительницы. 12-летний ребенок рассказал матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию. Узнав об этом мигрант сбежал, но был задержан в соседней области.

До этого в Белгородской области уроженец Таджикистана изнасиловал алабая своих работодателей. Семейство, пустившее в свой дом работника, отмечает, что мужчина раньше вел себя прилично и даже совершал намаз. Подобного от него не ожидали.