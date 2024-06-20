Творят сущий беспредел: как мигранты оскверняют святыни и памятники в РФ

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Накануне уроженец Таджикистана пришел в православный храм в Москве, где затушил свечи. Затем он толкнул прихожанку и заявил, что хотел оскорбить чувства верующих. До этого мигранты из стран ближнего зарубежья не раз оскверняли памятники и нападали на россиян из-за их внешнего вида. Какие преступления совершали иностранцы в РФ на почве религиозной и национальной ненависти — в материале NEWS.ru.

Задул свечи в храме, напал на прихожанку и скрылся

18 июня полиция задержала в Москве уроженца Таджикистана 20-летнего Аскара Бутаева. За сутки до этого прихожане храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове сняли на видео молодого человека с молельным ковриком в руках. Он, игнорируя замечания граждан, затушил свечи, поставленные за упокой душ. Затем мужчина толкнул одну из посетительниц и ушел.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — сообщили в СК РФ.

По информации Telegram-канала SHOT, задержанный заявил на допросе, что совершил преступление намеренно, «чтобы оскорбить чувства верующих». Ему грозит до года лишения свободы.

Telegram-канал Baza сообщил, что Бутаев недавно приехал в Россию и жил в хостеле. Молодой человек нигде не работал.

Комментируя инцидент, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что приезжий мог не знать, что святыни в России неприкосновенны. Это, однако, не освобождает Бутаева от ответственности, отметил он.

«У нас есть законодательство, статья „Оскорбление религиозных чувств верующих“. В этом случае она вполне применима. Мы ожидаем результаты расследования. Надеемся, что подобного рода преступления впоследствии будут пресекаться», — сказал представитель Русской православной церкви.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В канун Пасхи мигрант ворвался в церковь с ножом и кричал «Аллаху акбар»

Это далеко не первый инцидент с участием мигрантов, произошедший в православном храме в РФ. 3 мая 2024 года, в канун Пасхи, подросток в маске ворвался с ножом в храм иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Молодой человек закричал «Аллаху акбар», после чего попытался зарезать сторожа, сообщал «Царьград».

Охранник получил травму головы и ключицы, но смог нажать тревожную кнопку. Прибывший на место ЧП экипаж полиции задержал нападавшего на соседней улице. Им оказался 16-летний уроженец Кыргызстана Абдуллох. У него есть гражданство РФ.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По версии правоохранительных органов, подросток совершил нападение на почве национальной, идеологической и религиозной ненависти. Калининский райсуд Новосибирска отправил мигранта в СИЗО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Граждане Узбекистана потушили снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Зимой прошлого года в Красном Селе в Санкт-Петербурге произошло ЧП с участием детей мигрантов. 10 декабря трое мальчиков забросали снегом Вечный огонь в местном парке. Они сбежали после того, как пламя погасло.

Впоследствии сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и установили личности нарушителей. Ими оказались двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Все они — граждане Узбекистана.

Полицейские провели с подростками беседу, после чего передали их родителям. После ЧП руководство МВД обратилось в суд с ходатайством о выдворении граждан Узбекистана из России. В ходе проверки было установлено, что они проживали на территории страны незаконно.

Спустя два дня после инцидента суд в Санкт-Петербурге назначил родителям школьников — Аброру и Наргиз Исмоилововым, а также Гулзат Батыровой — штрафы в размере 5000 рублей. Кроме того, судья вынес постановление о выдворении семей из России.

Мигранты осквернили памятник бойцам СВО под Мариуполем

В начале лета 2024 года двое мигрантов осквернили памятник российским солдатам под Мариуполем в ДНР. Как рассказал в своем Telegram-канале экс-замминистра информации республики Даниил Безсонов, мужчины сфотографировались, встав ногами на монумент.

По сообщению «Царьграда», они сидели на корточках на памятнике и топтали его.

Впоследствии бойцы одного из добровольческих формирований (по данным издания «Донецкое время», речь идет о бригаде «Эспаньола») задержали выходцев из Средней Азии, осквернивших памятник, и заставили их извиняться на камеру.

«Извините, русский народ, за оскорбление памятника. Извините все», — сказал под диктовку один из мигрантов.

Позже злоумышленники сообщили, что он не знали, кому поставлен памятник, а «просто увидели огромный камень и захотели сфотографироваться». Один из них отметил, что он «уважает русский народ», и пообещал не повторять подобного впредь.

По данным издания «Ридус», оба мужчины — уроженцы Узбекистана, которые приехали в Мариуполь в 2023 году. Полицейские поместили одного из мигрантов в камеру предварительного задержания в поселке Мангуш. Его выдворят из РФ. Второго мигранта также арестовали и возбудили против него уголовное дело.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Уроженец Таджикистана напал на россиянку с ножом из-за ее внешнего вида

23 августа прошлого года в подмосковном Нахабино мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку. Ему не понравилось, что на россиянке были короткие шорты.

Инцидент произошел на аллее возле кафе «Есть пить». Молодой человек схватил за руку 21-летнюю Фаину, крикнул «Ты че так выглядишь?!» и ударил ее по лицу. Испугавшись, девушка попыталась убежать от агрессора, но он стал ее преследовать. На помощь Фаине подоспели прохожие.

Впоследствии потерпевшая обратилась в полицию. Полиция вскоре задержала нападавшего в районе ЖК «Красногорский». Им оказался 20-летний уроженец Таджикистана Шахзот Джурабоев. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему грозит до двух лет лишения свободы и депортация из РФ.

В поисках Джурабоева участвовали сотрудники общественной организации «Русская община». Супруг потерпевшей рассказывал, что вместе с представителями движения собирал материалы, которые могли бы помочь следствию.

«До этой ситуации вообще не боялась хоть в рань бегать, хоть ночью, а теперь есть страх, что может и из машины кто-нибудь резко появиться, ударить. Надеюсь, что такого не случится», — заявила Фаина после случившегося.

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