Подростка-мигранта арестовали за нападение с ножом на охранника храма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининский райсуд Новосибирска арестовал подростка-мигранта, который с ножом ворвался в православный храм и начал избивать охранника, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. 16-летний гражданин Кыргызстана заключен под стражу до 3 июля 2024 года. Ему вменяют ч. 3 с. 30, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство.

Гражданин Кыргызской Республики А. <...> по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти нанес три удара предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область головы и шеи потерпевшего, — говорится в сообщении.

О нападении, которое произошло 3 мая, сообщал Telegram-канал Baza. По его данным, нападавший был в маске и вооружен ножом. Охраннику удалось отбиться и нажать тревожную кнопку.

Ранее в поселке Красный Ростовской области мигрант ударил ребенка, а потом приехал с вооруженными земляками и призвал «резать всех местных старше семи лет». Сообщалось, что мигрант из Таджикистана приставал к прохожим, в частности задирал инвалида, за которого вступился местный подросток. В ответ иностранец ударил ребенка своим телефоном в висок, за что отец мальчика засунул злоумышленника в мусорный бак.