Жительница Нахабино призналась в страхе бегать после нападения из-за шорт Жительница Нахабино пожаловалась на боязнь бегать одной после нападения мигранта

Фото: shutterstock.com

Жительница подмосковного Нахабино, на которую во время пробежки напал мигрант, недовольный ее внешним видом, пожаловалась, что теперь боится заниматься спортом на улице одна. Девушка рассказала «Газете.Ru», что раньше она могла спокойно бегать рано утром и даже ночью, но теперь стала осмотрительнее.

Сегодня бегала с братом, есть страх теперь, до этой ситуации вообще не боялась хоть в рань бегать, хоть ночью, а теперь есть страх, что может и из машины кто-нибудь резко появиться, ударить. <...> Надеюсь, что такого не случится. Вообще никогда не думала, что со мной может что-то подобное приключиться. Эта ситуация насторожила, теперь буду более аккуратнее, — пояснила пострадавшая.

По словам девушки, она не собирается требовать с ударившего ее мужчину денежной компенсации. Жительница Подмосковья отметила, что хочет, чтобы нападавшего отправили на лечение и депортировали из России.

Инцидент произошел 23 августа. Мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку. Ему не понравилось, что она была одета в короткие шорты. Нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек начал ее преследовать.

В отношении мигранта Шахзода Джурабоева, который ударил девушку из-за коротких шорт, возбуждено уголовное дело по статье о преступлении экстремистского характера. Мужчине вменяют действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с применением насилия. Обвиняемого заключили под стражу до 23 сентября 2023 года.