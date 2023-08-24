Против ударившего девушку в шортах мигранта возбудили дело об экстремизме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отношении мигранта Шахзода Джурабоева, который ударил девушку из-за коротких шорт, возбуждено уголовное дело по статье о преступлении экстремистского характера, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области. Сам инцидент произошел в подмосковном Нахабино. Злоумышленник задержан. Правоохранители запланировали проведение нескольких экспертиз.

Мужчине вменяют действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с применением насилия.

Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера, — сообщили представители ведомства.

Правоохранители подчеркнули, что у нападавшего возник «умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия». Мигрант ударил девушку по лицу.

Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица, — уведомляет СК.

Инцидент произошел 23 августа примерно в 08:15, когда девушка занималась пробежкой. От агрессивного мигранта пострадавшую спасли прохожие. Вскоре полиция задержала нападавшего. Им оказался 20-летний уроженец Таджикистана, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Муж 21-летней девушки заявлял, что хотел самостоятельно найти обидчика супруги. Произошедшим также заинтересовалась «Русская община».