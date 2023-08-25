Ударившего девушку в шортах мигранта заключили под стражу

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Мигранта, ударившего девушку из-за ее коротких шорт в Нахабино, заключили под стражу, сообщила в Telegram представитель МВД Ирина Волк. Он арестован до 23 сентября 2023 года.

По ходатайству дознавателя УМВД России по г.о. Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино, — указано в сообщении.

Инцидент произошел 23 августа примерно в 08:15, когда девушка занималась пробежкой. От агрессивного мигранта пострадавшую спасли прохожие. Вскоре полиция задержала нападавшего. Им оказался 20-летний уроженец Таджикистана, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Муж 21-летней девушки заявлял, что хотел самостоятельно найти обидчика супруги. Произошедшим также заинтересовалась «Русская община».

В отношении мигранта также было возбуждено уголовное дело по статье о преступлении экстремистского характера. Мужчине вменяют действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с применением насилия.