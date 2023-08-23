В Нахабино мигрант избил девушку за шорты: поймали ли его, откуда приехал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нахабино Московской области мигрант ударил в лицо девушку, которая занималась спортом. Мужчине не понравилось, что она была в шортах. Что известно об инциденте и удалось ли задержать злоумышленника?

Что известно об избиении девушки мигрантом в Нахабино

По данным SHOT, инцидент случился в районе 08:15 на аллее возле кафе «Есть пить». Молодой человек схватил за руку занимающуюся пробежкой 21-летнюю Фаину со словами «Ты че так выглядишь?!», а затем ударил по лицу. Испугавшись, девушка попыталась сбежать от агрессора, но он стал ее преследовать.

На помощь пострадавшей подоспели прохожие. Очевидцы сняли на видео иностранца и помогли девушке избавиться от дебошира, который продолжал доказывать свою правоту. Фаина обратилась в полицию.

«В парке у нас есть аллея у ЖК. Там стоял мигрант, с ним разговаривал пожилой мужчина, и девушка рядом стояла, плакала. Из разговора понял, что мигрант остановился и ударил ее по лицу, потому что она как-то не так одета», — рассказал один из местных жителей.

Он увидел, что у девушки была разбита губа — рана кровоточила, однако показалась ему несерьезной.

Что известно о мигранте и удалось ли его задержать

По информации Baza, полицейские задержали мужчину. Нападавшим оказался 20-летний уроженец Таджикистана Джурабоев Шахзот. Выяснилось, что иностранец находится на учете в психоневрологическом диспансере. SHOT пишет, что мигрант работал в местной управляющей компании.

Он был задержан в ЖК «Красногорский». Сейчас его везут в отдел. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы и депортация.

Что известно о пострадавшей девушке в Нахабино и что говорит ее муж

Портал Readovka пишет, что Фаина ранее уехала из Киргизии, поскольку ее жизнь «отравляли» соотечественники. В 2019 году она, достигнув совершеннолетия, переехала в Россию.

Муж 21-летней девушки Михаил Рязанов заявил, что хотел самостоятельно найти обидчика супруги. Для этих целей он также привлек ее брата.

«Хотели поговорить с человеком, который будет заниматься расследованием, оказать содействие, нам дали номер и сказали, что только жена сможет с ним общаться. Рассматривается заявление от 3 до 10 дней. Но сейчас подъехала „Русская община“, мы начали активно принимать участие в поисках», — отметил мужчина.

Муж пострадавшей уточнил, что вместе с «Русской общиной» собирает материалы для помощи следствию.

Что об инциденте рассказала сама девушка

RT пишет, что потерпевшей оказалась мастер спорта по легкой атлетике. По словам девушки, она постоянно готовится к забегам. Фаина рассказала, что мигрант так сильно ударил ее по лицу кулаком, что отлетел наушник. Она испугалась и стала убегать. Помог прохожий мужчина — увидел, что спортсменка плачет.

«Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шел, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить, убираю наушник, смотрю на него. Он говорит: „Че ты тут бегаешь, почему ты так одета?“. Ну одета я по-спортивному: футболка, шорты. И потом, не дождавшись даже ответа моего, просто ударил меня по лицу», — удивилась потерпевшая.

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