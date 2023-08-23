Мигрант из Подмосковья ударил незнакомку за слишком короткие шорты

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В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку, занимавшуюся спортом, сообщил Telegram-канал Baza. Молодому человеку не понравилось, что она вышла на пробежку в коротких шортах.

По словам пострадавшей, она занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский». Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек начал ее преследовать.

На помощь подоспел прохожий, который попытался вразумить мужчину. Он объяснил ему, что девушка в такой одежде вышла на пробежку. Нападавший при этом возмутился, что представительница женского пола может заниматься спортом.

Пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. Как уточнил канал, мужчина до сих пор не задержан. После конфликта он быстро скрылся во дворах многоэтажек.

В Челябинске тем временем произошла драка между чернокожим судьей и футболистом. Спортсмену не понравилось, что во время матча его брату вручили две желтых карточки.

На опубликованных кадрах мужчина несколько раз ударил судью, после чего отошел. Арбитр однако захотел реванша, из-за чего драка продолжилась. Футболист же бросил его на газон, продолжив бить кулаками. Разнять участников конфликта удалось другим спортсменам. По данным Telegram-канала Baza, судья отказался писать заявление в полицию.