Муж избитой мигрантом девушки решил найти обидчика самостоятельно Муж избитой за короткие шорты девушки из Подмосковья ищет обидчика супруги

Фото: НАК

Муж 21-летней жительницы Подмосковья, которую ранее ударил мигрант за слишком короткие шорты, ищет обидчика супруги самостоятельно, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам молодого человека, полицейские бездействуют. К поискам мужчины он также привлек брата пострадавшей.

Хотели поговорить с человеком, который будет заниматься расследованием, оказать содействие, нам дали номер и сказали, что только жена сможет с ним общаться. Рассматривается заявление от 3 до 10 дней <...> Пока мы зашли в отделение, никаких результатов не имеется, — рассказал мужчина.

У избитой девушки повреждена верхняя и нижняя губа. Муж пострадавшей уточнил, что вместе с «Русской общиной» он собирает материалы для следствия.

Ранее в подмосковном Нахабино неизвестный мужчина ударил в лицо девушку, занимавшуюся спортом во дворе собственного дома. Он заявил, что она не может выходить на пробежку в таких коротких шортах.

После удара нападавший преследовал девушку, пытавшуюся убежать. Ей помог прохожий, который попробовал утихомирить обидчика. После этого мигрант скрылся во дворах многоэтажек. Девушка сняла побои и написала заявление в полицию.