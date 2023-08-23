Очевидец раскрыл подробности нападения мигранта на девушку из-за шорт Житель Подмосковья рассказал, что мигрант разбил губу россиянке из-за ее одежды

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Житель подмосковного Нахабино рассказал NEWS.ru о том, как мигрант из-за неправильного внешнего вида ударил девушку, которая бегала в парке «Дружба». По его словам, пока женщина плакала и пыталась уйти, с мужчиной пытался поговорить пенсионер.

В в парке у нас есть аллея у ЖК. Там стоял мигрант, с ним разговаривал пожилой мужчина и девушка рядом стояла, плакала. Из разговора понял, что мигрант остановил и ударил ее по лицу, потому что она как-то не так одета, — рассказал очевидец.

Никита увидел, что у девушки была разбита губа — рана кровоточила, однако показалась ему несерьезной. По его словам, позже к пострадавшей стали подходить другие прохожие и выяснять, что произошло, а злоумышленник просто ушел.

Она была в обычной черной футболке и спортивных шортах. Позже начали подходить другие люди, выяснять что произошло, и он просто ушел, — рассказал Никита.

Ранее стало известно, что в Нахабино мигрант ударил девушку по лицу из-за того, что ему не понравились шорты спортсменки. После этого она пыталась сбежать от иностранца, однако он начал ее преследовать. Это продолжалось до тех пор, пока за девушку не заступился мужчина, объяснивший, что она одета в спортивную одежду, поскольку занимается бегом.

В результате пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. Мигранта задержали. Ему грозит депортация.

В Челябинске ранее произошла драка между чернокожим судьей и футболистом. Спортсмену не понравилось, что во время матча его брату вручили две желтых карточки.