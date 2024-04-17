Мы выживем, но цены взлетят? Что будет, если выслать всех мигрантов из РФ

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Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД в начале апреля, призвал изменить подходы к миграционной политике в стране. По мнению главы государства, нелегальная миграция — питательная среда для экстремизма. При этом Россия по-прежнему сильно зависит от притока иностранной рабочей силы. NEWS.ru попросил экспертов из сфер строительства, ремонта, сервисов доставки и такси оценить, готова ли страна отказаться от труда мигрантов и заменить их россиянами.

Как рынок такси зависит от иностранных работников

Сегодня 40–50% водителей такси в России — мигранты. В Москве этот показатель составляет 20–30%. Такие приблизительные цифры назвал NEWS.ru председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов. По его словам, точная статистика есть только у агрегаторов, но они ею не делятся.

Кодолов отметил, что в большинстве субъектов РФ таксистами работают выходцы из стран ЕАЭС, в основном из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. В некоторых регионах можно встретить таксистов из Узбекистана и Таджикистана. Раньше они работали преимущественно «вчерную», но с 1 сентября 2023 года не могут таксовать без патента и других необходимых документов.

«Это изначально должно было так быть, но фактически не работало, никто не контролировал. Сейчас закон работает в полную силу. В такси в этом отношении станет чуть похуже [в случае отказа от мигрантов]», — отметил собеседник NEWS.ru.

Сегодня в отрасли наблюдается недостаток водителей, подчеркнул Кодолов. По его словам, если Россию разом покинут все трудовые мигранты, то дефицит таксистов достигнет 10–20%, а «в некоторых городах даже больше».

«Это приведет к повышению цен, более долгому ожиданию автомобиля. Еще начнутся проблемы у таксопарков, потому что у них есть машины, а ездить на них будет некому. В целом ничего хорошего не предвидится, если пойдет эта волна и будут предприняты какие-то конкретные действия», — подытожил глава профсоюза.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смогут ли службы доставки работать без мигрантов

По состоянию на лето 2023 года курьерами в России работали больше 1 млн человек. Российская ассоциация электронных коммуникаций приводила такие данные со ссылкой на статистику игроков рынка.

Сервисы не обнародовали информацию о доле иностранцев в службах доставки. В «Яндекс.Еде» не стали раскрывать данные о количестве работников-мигрантов, сервисы Dostavista и Dostaевский не ответили на запросы NEWS.ru. По оценке основателя проекта «Союз курьеров России» Ивана Вайсса, сегодня на одного курьера-россиянина приходится примерно пять курьеров-мигрантов.

«Если представить гипотетически, что их (мигрантов. — NEWS.ru) не стало, то агрегаторы будут вынуждены поднимать цены на свои услуги и, соответственно, клиенты будут платить больше за доставку. Подорожают все товары и услуги в тех сферах, где трудились мигранты, что добавит к инфляции в России несколько процентов в год», — сказал Вайсс в беседе с NEWS.ru.

Резкий отток рабочей силы не остановит процессы в сфере доставки, но существенно их замедлит, отметил эксперт. По его словам, это приведет к снижению прибыли агрегаторов и к недовольству их акционеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли обойтись без приезжих на стройке

В октябре прошлого года первый замглавы Минстроя и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщил, что порядка 10,1 млн человек заняты в сфере строительства в стране. Из них 800 тысяч человек — трудовые мигранты (около 8%).

При этом гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов дает другую оценку. По его мнению, «оценка в 30% [мигрантов в строительстве] близка к истине». В каждом случае ситуация может различаться — все зависит от качества возводимого жилья, говорит собеседник NEWS.ru.

При этом Белоусов разделяет сферу строительства и сферу ремонта. В первой мигрантов гораздо больше, чем во второй, отмечает он. Если из РФ разом исчезнут все мигранты, то россияне не останутся без ремонта, считает Белоусов. По его мнению, большинство мигрантов не занимаются квалифицированной работой, для нее в РФ легко подготовить кадры.

«Считаю, что [на стройках] будет большой дефицит неквалифицированного труда, без которого, к сожалению, очень сложно обойтись. Речь идет о том, чтобы подвезти, убрать, вынести, подтащить», — утверждает Белоусов.

Быстро справиться с отсутствием мигрантов не получится, считает собеседник. Для этого в сфере строительства в Москве потребуются изменения, направленные на привлечение работников из числа россиян, например жителей регионов.

«Нужно будет создавать нормальные условия жизни работников. Мигранты [в отличие от россиян] довольствуются малым и готовы жить в вагончиках с минимальными удобствами. То есть нужно обеспечить кадры жильем, транспортом, следует повышать зарплаты», — отмечает Белоусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли, что все дворники — мигранты

Засилье мигрантов в сфере ЖКХ наблюдается в основном в мегаполисах, заявил NEWS.ru председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, «основная масса регионов РФ обходится без мигрантов». Что касается крупных городов, в частности столицы, то нередко бывают случаи, когда иностранные работники «числятся дворниками, а де-факто работают в такси». Отдельным лицам выгодно ввозить в РФ граждан из стран ближнего зарубежья, считает Крохин.

«Получается, что в Москве расчетное число дворников — 25 тысяч. Формально на бумаге есть 25 тысяч. За них кто-то получает зарплату. Но эти ребята идут в более прибыльные сферы — в курьеры и такси», — сказал председатель «Жилищного Союза».

Как отметил Крохин, минувшей зимой власти Москвы сообщили, что улицы города убирают 135 тысяч работников ЖКХ, то есть «более 1000 человек на район». Однако в реальности в столице такого количества дворников не было, считает он.

«Получается, мы уже сейчас живем с большим количеством „мертвых душ“ в ЖКХ, которыми являются мигранты. Справимся ли мы в ЖКХ без мигрантов? Справимся, уже сейчас справляемся», — сказал собеседник.

Мигранты вообще не нужны сфере ЖКХ, высказал мнение председатель «Жилищного Союза». По его словам, достаточно поднять зарплаты дворников до 60–70 тысяч рублей, дать им жилье и соцстрахование, и тогда в крупные города потянутся жители регионов.

«Так было в СССР, прекрасно работало. Называлось „лимит“, когда из других регионов страны в Москву приезжали строители, работники ЖКХ и так далее. Это такая форма социального лифта», — подытожил Крохин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие рестораны не выживут без иностранных работников

По оценке эксперта Федерации рестораторов и отельеров России Ирины Жуковской, на долю работников отечественного общепита сегодня приходится не менее 25% мигрантов (в том числе нелегальных). Она не исключает, что этот показатель может достигать 30–35%. Однако собеседница NEWS.ru отмечает, что индустрия переживет их отток, если он произойдет.

«Мы выживем и выберемся. Построим новые схемы. Мы как дракон: нам голову отрубают, а она вырастает. Может быть, будет трудно несколько месяцев, но ничего с экономикой не случится. Есть вероятность закрытия некоторых ресторанов, и слава богу. Выживает сильнейший», — отметила Жуковская.

В свою очередь ресторатор Степан Михалков заявил NEWS.ru, что общепит достаточно сильно зависит от мигрантов. «Например, мой бизнес в Москве, и я даже не слышал, чтобы москвич пошел работать в ресторан», — отметил предприниматель.

По его словам, в этой сфере довольно сложно найти сотрудников, поэтому приходится нанимать мигрантов. Однако в премиум-сегменте зависимость от выходцев из Средней Азии менее выражена, чем в сфере быстрого питания, — «весь фастфуд на мигрантах держится», подчеркнул Михалков.

«[Отток мигрантов] повлечет повышение цен и зарплат. Все будут гоняться за сотрудниками, переплачивать и так далее. Кто-то может себе позволить повышение заработных плат без увеличения штата. А кто-то не может себе этого позволить, потому что работает на пределе, потому что это бизнес очень тонких настроек. Сейчас у ресторанов нет таких прибылей, как в 2000-х годах», — заметил ресторатор.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров высказал мнение, что проблема с кадрами в сфере общепита существует уже 40 лет, однако бизнес с ней справляется.

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