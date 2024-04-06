«Не могли таджики сделать теракт»: как живут мигранты в РФ после «Крокуса»

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

После теракта в «Крокус Сити Холле» Минтруд Таджикистана заявил о заметном оттоке своих граждан из России. Появлялись в Сети и сообщения об увольнении таджиков по национальному признаку. Корреспондент NEWS.ru побывал на рынке «Садовод» и у миграционного центра в Сахарово, поговорил с приезжими из Таджикистана и узнал, сталкивались ли они или их близкие с проблемами такого рода и что они думают о произошедшем теракте в «Крокусе».

«К старшим идите»

В магазине продуктов из Таджикистана на «Садоводе» малолюдно: трое покупателей выбирают фрукты, разложенные на полках и в коробках на полу. Напротив входа — витрина с сырами и колбасами, за ней около кассы стоит молодой парень из Таджикистана. Отвечать на вопросы корреспондента NEWS.ru о том, как ему живется после теракта в «Крокусе», он отказывается, ссылаясь на плохое знание русского языка, и зовет коллегу. Тот вылезает из подвала, заставленного громоздкими ящиками с товаром.

«Я не скажу. К старшим идите. Там они, в торговом центре», — отвечает второй продавец и скрывается обратно.

По пути к крытым торговым комплексам, где, по словам продавцов магазина, можно найти «старших», — ряды с одеждой, товарами для дома, чемоданами, косметикой. На одной из больших линий, прямо перед входом в ТЦ, работает мигрант из Таджикистана Мустафа. Он рассказал NEWS.ru, что после теракта для него и его близких ничего не изменилось, уезжать из России они не собираются. Мустафа добавил, что он не верит в виновность своих сограждан, обвиняемых в теракте.

«У нас все нормально. Причем здесь все таджики? Нет плохой нации, есть плохие люди. Один Бог знает, что там (в „Крокусе“. — NEWS.ru) произошло. Честно, я не верю, что это сделали таджики. Это политика, я не разбираюсь в ней», — говорит Мустафа с улыбкой.

Неподалеку на пластмассовом табурете сидит молодой человек в тюбетейке. Услышав вопрос корреспондента NEWS.ru о том, сталкивался ли мигрант с недоброжелательным отношением после теракта, парень вскакивает, испуганно отводит взгляд, но отвечает:

«Никто ничего не говорит, ко мне нет предвзятого отношения. Не могли таджики этого сделать. Таджик никогда не сделает такое», — почти шепотом бормочет он, пятясь к своей торговой точке. Добравшись до прилавка, он начинает перекладывать упаковки с товарами с одного конца на другой, демонстрируя занятость.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Каждую минуту в страхе»

Около небольшого павильона с одеждой стоит продавец Алла. Она приехала из Азербайджана. Женщина рассказывает, что среди ее друзей немало приезжих из Таджикистана, и после теракта многие из них стали бояться за себя и близких.

«Как они могут жить? Каждую минуту в страхе, детей в школу отпускать боятся. Все плачут. Сколько у меня знакомых таджиков, все они в шоке. Они не знают, что делать. Многие тут (в России. — NEWS.ru) годами уже живут. А сейчас как им выбирать дорогу? Многие уезжают сейчас, но это те, у кого есть проблемы с документами», — говорит Алла.

Она рассказывает, что и сама стала бояться, но не за себя, а за своего 14-летнего внука. Раньше он сам возвращался домой по вечерам после секций, а теперь женщина просит своего мужа забирать мальчика, чтобы он не ходил по темным улицам один.

«У меня внук, 14 лет, он темненький. Я боюсь за него. Он пока идет домой, у меня душа болит. Не дай бог ребенка перепутают с таджиком. В последнее время дедушку отправляю, чтобы забирал», — поделилась Алла.

«Мы вас вычислили по камерам»

Больше ни с кем на «Садоводе» поговорить не удалось. В кафе к корреспонденту NEWS.ru подсела незнакомая женщина.

«Добрый день, я посижу с вами?» — сказала она, подставляя стул к столику и не реагируя на отказ.

Оказалось, что это представитель пресс-службы «Садовода» Светлана.

«Вы здесь работаете? У вас есть какие-то документы?» — спросила она и сфотографировала показанную журналистом пресс-карту.

Узнав о цели визита, Светлана стала подробно расспрашивать корреспондента.

«Вы тут работали раньше? А что вам рассказали продавцы? Название рынка будет указано в публикации? Мы к этому отношения не имеем. У нас тут много людей разных национальностей. И все живут мирно», — заверила она.

Светлана добавила, что после теракта на рынке «ничего особенно не происходит». При этом за пару дней до визита журналиста на «Садовод» в ряде Telegram-каналов появились сообщения, авторы которых писали, что на этом рынке якобы «двое приезжих из Таджикистана избили двух участников СВО». По данным канала, драка произошла «из-за оскорбительных высказываний в адрес русских». 1 апреля Следственный комитет сообщил, что на одном из московских рынков произошел конфликт между двумя мужчинами и уроженцами Средней Азии. По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Представитель пресс-службы объяснила, как «вычислила» корреспондента NEWS.ru на огромном рынке.

«По камерам. Мы усилили меры безопасности. И вы в этом убедились сейчас», — с гордостью произнесла она.

Но как Светлана поняла, кого именно надо выслеживать по камерам, так и осталось загадкой. Видимо, кто-то из наших собеседников сообщил охране о присутствии на рынке представителя прессы.

«Давайте я провожу вас на автобус», — сказала Светлана несколько минут спустя.

Она довела корреспондента до остановки, посадила в ближайший автобус и для верности подождала, пока закроются двери.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Проверок больше не стало»

После этого корреспондент NEWS.ru отправился к миграционному центру в Сахарово, чтобы пообщаться с выходцами из Таджикистана, которые продлевают срок пребывания в России. Территория учреждения ограждена высокими заборами из железных прутьев. На контрольно-пропускном пункте собралась солидная очередь — у посетителей проверяют документы. Корреспонденту NEWS.ru попасть даже на территорию за забором, не говоря уже о помещениях внутри, оказалось невозможно — туда пускают только по иностранному паспорту, за исключением близких родственников мигрантов или тех, кто сопровождает инвалидов.

На парковке перед входом в миграционный центр много машин такси. Водители бродят в толпе мигрантов, предлагают довезти до метро. Один из таксистов — Гулом. Он родился в Худжанде — втором по численности населения городе Таджикистана, сейчас работает в Москве. Мужчина отмечает, что после теракта у него не стало меньше пассажиров, заработок не сократился.

«Не изменилось отношение, нормально все. Мы недавно в Самару съездили, там тоже все нормально было. Дети у меня тут (в Москве. — NEWS.ru) учатся. Документы мне тоже все сделали, не отказывают. Проверок полиции больше не стало, я не заметил, по крайней мере», — поделился Гулом.

О теракте в «Крокусе» он говорить не захотел — сделал вид, что его кто-то срочно зовет, и быстро ретировался. Так поступали и многие другие граждане Таджикистана, с которыми говорил корреспондент NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Наркоманы, может?»

Около забора, отделяющего территорию миграционного центра, стоит группа мигрантов с прозрачными папками в руках. Один из них — Зайниддин. Он приехал из Яванского района Таджикистана, сейчас работает на стройке. Зайниддин говорит, что после теракта в «Крокусе» живет прежней жизнью.

«Я сам доктор по образованию, но у нас в Таджикистане зарплаты очень маленькие, а на нашу пенсию даже мешок муки не купишь. Я бросил эту профессию, на стройке зарабатываю. Платят хорошо — 260 рублей в час, деньги всегда вовремя дают. Директор нам всем номер свой дал, сказал звонить, если кто-то обманет», — рассказывает Зайниддин.

По его словам, рабочих на стройке кормят три раза в день за счет компании. Тем, кто только приехал из Таджикистана и пока не имеет достаточно денег, оплачивают жилье.

«Так мне оплачивали в свое время. А потом зарплату получаешь и уже снимаешь квартиру сам. Еще нас привозят в Сахарово, всю бригаду вместе, документы делать, но за патенты мы платим сами», — добавил мужчина.

В то, что теракт совершили граждане Таджикистана, Зайниддин верить отказывается. После вопроса об этом он грустнеет, опускает глаза и на несколько минут задумывается.

«У нас в Коране написано: „Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей“. Но, видимо, есть те, кто этого не понимает. Наркоманы, может?» — сокрушается мужчина.

Понизив голос, он добавляет, что на самом деле не верит в то, что обвиняемые в теракте действительно виновны. Зайниддин считает, что «эти люди могли признаться в чем угодно».

«Видно, что их били, ухо отрезали. Так, конечно, любой скажет то, что ему прикажут», — высказал мнение он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что писали радикалы о теракте в соцсетях

Новости о теракте в «Крокус Сити Холле» быстро разлетелись по всем мировым СМИ, в том числе публиковались в соцсетях. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) и TikTok под постами о трагедии в Красногорске появились многочисленные комментарии от граждан Таджикистана, содержание которых сводилось к тому, что совершившие теракт якобы попадут в рай (скриншоты комментариев есть в распоряжении NEWS.ru).

Кроме того, в Петербурге за комментарии, поддерживающие теракт в «Крокус Сити Холле», арестовали 26-летнего уроженца Таджикистана. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 УК РФ (оправдание терроризма).

Похожая ситуация произошла в Брянске. Там задержали несовершеннолетнего студента из Таджикистана по той же статье. По данным следствия, он опубликовал в Telegram видео, в котором оправдал действия боевиков «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и призывал к насилию против тех, кто борется с группировкой.

Ранее, 9 марта, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявлял, что за последние три года 24 гражданина этой страны совершили теракты в 10 странах. А 14 февраля начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщал о том, что у южных границ Таджикистана зафиксировано увеличение численности боевиков «Исламского государства».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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