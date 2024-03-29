Отдать террористов: как Таджикистану не поссориться с РФ после «Крокуса»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Таджикистане задержали подозреваемых в терроризме — некоторые из них могут быть связаны с атакой на «Крокус Сити Холл». При этом Душанбе призывает не акцентировать внимание на национальности экстремистов. Однако эксперты отмечают, что проблема радикального исламизма для республики — не пустой звук. Почему жители страны попадают в террористические группировки, какую угрозу это несет для России и что делать властям Таджикистана, чтобы не испортить отношения с Москвой, — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержаниях в Таджикистане

В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщило РИА Новости 29 марта. По данным осведомленного источника, их также причисляют к членам «Вилаят Хорасан» — афганского крыла «Исламского государства» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), которое взяло на себя ответственность за атаку. Утверждается, что все они были задержаны в городе Вахдат и доставлены в Душанбе. Предположительно, среди подозреваемых есть родственники одного из фигурантов дела — Далерджона Мирзоева.

При этом агентство «Азия-Плюс» сообщило, что количество задержанных может достигать 15. По данным источника, они намеревались совершить теракты во время празднования религиозного праздника Навруз. «Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми. Пока неизвестно, все они были частью одной цепочки и действовали сообща или каждый из них хотел совершить теракт в России и Таджикистане по отдельности. Расследование продолжается, и на эти вопросы необходимо дать ответы», — пишет СМИ.

Распространение радикального исламизма сегодня является большой проблемой для Таджикистана, отмечает в беседе с NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. И из-за условий, сложившихся в стране, она выходит далеко за пределы республики.

«В Таджикистане довольно высокий уровень бедности и, следовательно, высокая потребность в постоянной миграции из страны, большая часть направляется в Россию. В итоге мы видим, что граждане республики совершают теракты, становятся участниками террористических организаций. До теракта в „Крокусе“ было несколько прецедентов в Иране и других странах», — отмечает эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что говорят власти Таджикистана о теракте

В самом Таджикистане события последней недели, в частности теракт в «Крокусе», предпочитают не увязывать с национальными вопросами. Так, например, после нападения на концертный зал в Telegram-каналах появились сообщения, что среди нападавших могут быть уроженцы республики. В Душанбе поспешили опровергнуть эти данные. «Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулирующей в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», — заявили в МИД.

24 марта таджикский президент Эмомали Рахмон позвонил главе РФ Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со случившимся. Он заявил, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Впрочем, уже вскоре информация о национальности подозреваемых подтвердилась: перед судом предстали восемь задержанных — выяснилось, что семеро из них имеют паспорта Таджикистана.

После этого власти страны призвали не акцентировать внимание на гражданстве подсудимых. 29 марта замминистра труда, миграции и занятости населения Шахноза Надири заявила, что в «русскоязычном контенте медиапространства» раскручиваются данные об участии уроженцев страны в теракте. По ее мнению, такие сообщения призваны посеять межнациональную и межрелигиозную рознь.

«Очевидно, что в этой ужасной трагедии, подлом преступлении в „Крокус Сити Холле“, есть и вторая сторона — помимо убийства беззащитных людей, параллельно мы видим, как по минутам, по секундам нам пытаются вбросить еще одну бомбу и взорвать общество не менее страшно и не менее подло — информационно», — сказала Надири.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как расследуется теракт в «Крокус Сити Холле»

Тем не менее спустя несколько дней после трагедии в Подмосковье Душанбе присоединился к расследованию: СМИ со ссылкой на источники в местных органах власти писали, что в Таджикистан прибыла группа российских специалистов. В нее вошли представители различных правоохранительных структур РФ, цель которых — допросить родственников подозреваемых. Источник отмечал, что все компетентные органы республики, включая ГКНБ и МВД, сотрудничают с российскими коллегами.

Предполагалось, что членов семей подсудимых доставят из мест проживания в Душанбе для опроса. По данным РИА Новости, ход следствия находится на личном контроле Эмомали Рахмона, который ежедневно получает всю актуальную информацию.

По словам Дарьи Чижовой, последний факт говорит о многом. Она замечает, что тщательное расследование случившегося отвечает не только российским, но и таджикским интересам. Республика столкнулась с угрозой распространения терроризма еще после распада СССР, напоминает эксперт. Тогда на ее территории развернулась кровопролитная гражданская война, в которой против правительства выступила оппозиция, состоявшая в том числе из радикальных исламистов.

«Для Душанбе это большая проблема, с которой работают на системном уровне. Вплоть до того, что ограничивается ношение символики, отображающей религиозную принадлежность, а также введен запрет на отращивание бород определенной формы. Силовые органы Таджикистана действительно пытаются разрешить эту ситуацию, связанную с религиозным экстремизмом. Не только в связи с отношениями с Россией или другими государствами, но и по причине вопросов внутренней безопасности», — подчеркивает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему жители Таджикистана уезжают в Россию

После теракта в России зазвучали призывы начать проверки уроженцев Таджикистана, проживающих на ее территории. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в Совет Безопасности и МВД предложение оценить законность получения российских паспортов мигрантами за последние пять лет. Он также призвал выяснить, трудоустроены ли по факту все иностранцы, въехавшие в Россию с рабочими целями.

Эта инициатива небезосновательна. Следствие установило, что как минимум трое из предполагаемых исполнителей теракта не имели работы в России, а один из них — Далерджон Мирзоев — неоднократно нарушал миграционное законодательство.

При этом в РФ проживает порядка трех миллионов мигрантов из Таджикистана — такие данные в августе 2023 года приводил Институт демографических исследований Института социологии РАН. С учетом того, что все население республики оценивается в 10 млн человек, выходит, что в РФ уезжает почти каждый третий ее гражданин.

Дарья Чижова отмечает, что причины такого массового притока таджикских граждан в Россию довольно просты — на родине у них нет возможностей для заработка. «В Таджикистане банально нет работы. Надо понимать, что процесс трудовой миграции — это очень комплексная история. Из Таджикистана в Россию выезжают не только те, кто склонен к какому-то криминальному поведению. Выезжают те, кто социально-экономически не обеспечен», — отмечает она.

Эта необеспеченность — один из базовых элементов, которые позволяют вербовать и склонять людей к противоправным действиям, продолжает Чижова. Она напомнила, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказывали, что за нападение им обещали заплатить — убийство оказалось для них способом подзаработать.

«Важный момент: при трудовой миграции происходит социальная депривация. Они часто не способны адаптироваться в российском обществе из-за разницы в культуре и в бытовых моментах. Это тоже становится фактором, из-за которого мигранты попадают под влияние террористических организаций. Понятно, что социально-культурной адаптацией необходимо заниматься», — добавляет эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какими будут следующие шаги Таджикистана

Сейчас перед властями обеих стран стоит задача не допустить распространения угрозы межнациональной розни. В публичном поле они воздерживаются от заявлений, которые могли бы подпитать эти настроения. В то же время на уровне рядовых граждан ситуация более серьезная — на это указал NEWS.ru депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов.

«В российском обществе есть риски усиления ксенофобских настроений после теракта, который совершили граждане Таджикистана. Россия ценна тем, что у нас многообразие конфессий, культур, традиций и обычаев, люди с уважением относятся друг к другу. Правильно сказал президент — те, кто пытается посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, — предатели. Но за экстремизм надо жестко наказывать, а мигрантов, нарушивших закон, высылать из нашей страны, какой бы они ни были национальности», — подчеркнул он.

Примечательно, что после событий в «Крокусе» Душанбе заявил о планах открыть шесть центров подготовки рабочих профессий, в трех из которых будут обучать трудовых мигрантов — в том числе помогать им освоить русский язык. Какие еще меры может применить таджикское правительство, чтобы сгладить эффект от случившегося?

И Джамаладин Гасанов, и Дарья Чижова указывают на готовность таджикских властей содействовать в расследовании теракта как на основной фактор, который поможет сберечь отношения между странами. «Правоохранительные органы двух стран, Таджикистана и России, взаимодействуют в тесном контакте по выявлению сообщников преступников и их заказчиков», — подчеркнул Гасанов.

Чижова допускает, что одним из шагов в этом направлении будет выдача тех, кого таджикские правоохранители задержали по подозрению в причастности к теракту. Однако, считает она, окончательное решение будет зависеть от конкретных фактов, установленных в ходе расследования.

«Сейчас пока у нас есть только размытая формулировка о том, что это была причастность к теракту на непонятно каком уровне: участие, финансирование или координация. Я думаю, что это будет решаться на уровне уже непосредственно силовых органов, но и Таджикистан, и Россия заинтересованы в расследовании. И я считаю, что будут приняты решения, соразмерные с их виной», — пояснила она.

Читайте также:

Боевиков из «Крокуса» вербовали в Telegram: отключат ли мессенджер в России

«ИГ на аутсорсе»: кто курировал террористов в «Крокус Сити Холле»

Эксперт рассказал о связях боевиков ИГ с разведкой Украины