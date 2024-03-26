Силовики РФ в Душанбе допрашивают родных обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Сотрудники российских спецслужб прибыли в таджикистанский Душанбе для проведения следственных действий с родственниками обвиняемых в совершении террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает Reuters. По данным агентства, в первую очередь силовики займутся родственниками четырех мужчин, которые, по версии следствия, являются непосредственными исполнителями теракта.

Агентство со ссылкой на три источника в силовых структурах Таджикистана уточняет, что для допросов родственников подозреваемых привезли в столицу страны из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки. Также расследование, по данным издания, лично контролирует президент страны Эмомали Рахмон.

Отмечается, что глава государства осудил события в «Крокус Сити Холле» и назвал их позорным и ужасным событием. Рахмон также потребовал сделать все, чтобы дети в Таджикистане были защищены от вредного влияния. При этом, как пишет Reuters, в марте таджикистанский лидер указывал на обеспокоенность властей касательно деятельности радикальных исламистских проповедников, которые активно воздействуют на умы молодежи, благодаря чему они становятся более восприимчивыми к манипуляциям со стороны иностранных групп и спецслужб.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в пособничестве террористам, устроившим теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, они предоставили злоумышленникам жилье и машину.