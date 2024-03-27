Сергей Марков: заказчики теракта в «Крокусе» хотели расшатать РФ изнутри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института политических исследований Сергей Марков

После теракта в «Крокус Сити Холле» опасность ксенофобных проявлений в отношении представителей российских национальных меньшинств заметно выросла. Так, в Сети появились вбросы о том, что гражданам Таджикистана якобы не стоит посещать массовые мероприятия и выходить вечером из дома. В Доме народов России заявили, что такая дезинформация направлена на формирование недоверия к властям страны. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью NEWS.ru рассказал, чем грозит межнациональная рознь в России, какие есть противоречия в этой сфере и какие цели на самом деле преследовали организаторы теракта.

О масштабах трагедии и задержании преступников

— Сергей Александрович, вечером 22 марта весь мир следил за происходящим в «Крокус Сити Холле», на который напали террористы. Как вы оцениваете масштабы произошедшего?

— Несомненно, масштаб произошедшей трагедии огромный. Мы видим, что погибло 140 человек, почти две сотни ранено, могли погибнуть несколько тысяч человек. К счастью, они смогли убежать от террористов. Концертный зал формально находится в Подмосковье, но в непосредственной близости к Москве, на стыке важных дорог — Волоколамского и Новорижского шоссе. Там, рядом с МКАД, огромные потоки людей. Теракт потряс просто весь мир. Меня, в частности, поразило, что футбольный матч в Марселе между сборными Франции и Чили начался с минуты молчания по жертвам теракта в «Крокусе». Весь мир ужаснула неимоверная жестокость теракта, когда безжалостно расстреливали людей.

С другой стороны, российская общественность ожидала подобных масштабных терактов. Нужно понимать, что Россия ведет военные действия с искусственно созданным террористическим государством на Украине с использованием украинских граждан.

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS После теракта в «Крокус Сити Холле» выросла опасность ксенофобных проявлений в отношении представителей российских национальных меньшинств

— Какое наказание понесут организаторы этого преступления? Какие меры для этого принимаются российскими спецслужбами?

— Исполнители теракта уже арестованы. Задержаны как те четыре террориста, которые непосредственно стреляли по людям, так и те, кто помогал им. Исполнители преступления, по всей видимости, получат пожизненное заключение. А те, кто помогал им, однозначно, понесут свое наказание в зависимости от предъявленного обвинения.

До сих пор непонятно, кто реальный организатор произошедшего. Настоящие организаторы прячутся за именами неких проповедников. Следствию предстоит выяснить, кто стоит за ними.

Почему ИГИЛ вряд ли причастен к теракту в «Крокусе»

— Террористов задержали, но непонятно, кто стоит за ними. Кто и какую выгоду извлек, погубив столько людей, включая детей?

— На настоящий момент существует две версии. Первая заключается в том, что теракт организовали боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В основном этой версии придерживаются США и их союзники. Только не очень понятно, чего они хотели добиться этим терактом. Россия не особо активна в Афганистане, наоборот, выступает сегодня сторонником большинства исламских государств. Особенно в своей четкой позиции в поддержку мусульман по конфликту в секторе Газа. Москва ведет с представителями «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) нормальный диалог. С их стороны нет никаких требований, неизвестно ни о каких-то разногласиях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Политолог Марков заявил, что масштаб произошедшей трагедии огромный

Другая, более реалистичная версия — нападение украинских спецслужб по заказу Киева. Мы видим, что каждый день после теракта киевские власти провоцируют Россию. То президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет российского лидера Владимира Путина, то глава СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов) фактически признался, что он организовал основные теракты. Одним словом, Киев косвенно намекает, что он организовал все теракты.

У Украины для этого несколько причин: самая важная — получение финансирования, вооружения и, возможно, отправки войск НАТО на Украину. Вероятно, Киев таким образом решил спровоцировать Москву ответить в качестве возмездия за террористов. По их задумке, российская армия начнет наносить массированные удары по центрам украинских городов, и это в свою очередь станет поводом для еще большего вооружения Киева.

— Почему же ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в «Крокусе»?

— Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что теракт готовили радикальные исламисты, но содействовали этому спецслужбы Украины. Для таких утверждений нужны факты и доказательства. Одним из них можно назвать то, что сразу после теракта террористы отправились в сторону российско-украинской границы и пытались укрыться там.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марков пояснил, что до сих пор непонятно, кто реальный организатор произошедшего

Кроме того, стилистика этого теракта похожа на стилистику других атак украинских спецслужб. Тогда тоже по интернету и телефону находили социально ослабленных людей, начинали ими манипулировать, обещать небольшие деньги. То же самое произошло и в этот раз.

Это совсем не похоже на дело рук радикальных исламистов. Стилистика классических терактов ИГИЛ уже давно известна. Обычно они захватывают заложников и готовы отдать свою жизнь за ту идеологию, которой они придерживаются. Кроме того, у них есть политические требования. Но террористы «Крокуса» боятся приговора, никаких требования они не выдвигали.

Как Россия оказалась перед угрозой межнациональной розни

— После теракта активизировались разговоры межнационального характера. Причем акцентируется внимание на национальности не только террористов, но и владельцев «Крокуса». Возможно ли, что теракт был совершен специально, чтобы расшатать общество внутри России?

— Да, однозначно. Кроме своих военных целей, украинские власти заодно рассчитывали расшатать национальное единство в России. Но здесь есть несколько противоречий.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Марков отметил, что теракт в Подмосковье вовсе не похож на дело рук радикальных исламистов

Во-первых, в российском обществе есть большое раздражение по поводу либеральной миграционной политики в стране. Такая политика ведется в основном по требованию крупных компаний из сферы строительства, торговли и ЖКХ, у которых есть нужда в рабочей силе. Это вызывает раздражение населения, которое считает, что мигранты неподобающе ведут себя у нас в стране и снижают качество жизни. На фоне происходящего эта критика резко обострилась.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Представители Азербайджанского молодёжного объединения России возложили цветы к мемориалу в знак скорби

А критика в адрес владельцев «Крокуса» активно раскручивается армянской диаспорой, которая пытается подчеркнуть национальность Эмина и Араза Агаларова. И мы видим, что армянская община в России проводит очень серьезную антитурецкую и антиазербайджанскую деятельность.

Российские власти считают угрозу межнациональной розни очень высокой. Есть опасения, что могут начаться преследования мигрантов, прежде всего таджиков, узбеков, киргизов. Эта угроза очень серьезная. Поэтому все государственные структуры мобилизованы, чтобы не допустить разрушения межнационального мира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Института политических исследований Сергей Марков

Почему история повторяется

— Сегодня Россия на Украине борется не с украинским народом, а с националистами, поддерживающими фашистскую идеологию. В свое время СССР тоже боролся не против немецкого народа, а против германского фашизма. Украина повторяет судьбу нацистской Германии?

— Да, история в какой-то мере повторяется. У нас есть четкое понимание, что нынешний режим является неонацистским. Но отличие от нацизма в Германии заключается в том, что Германия была нацистской сама по себе. Германия создала нацизм и нацистское правительство, после чего напала на Россию. Здесь у нас ситуация другая — украинский народ не сформировал неонацистское правительство.

Сначала произошел государственный переворот: США и их спецслужбы свергли законные украинские власти, потом установили свою неоколониальную диктатуру. И для государственного переворота, и для своей неоколониальной диктатуры спецслужбы США активно использовали неофашистские подразделения «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Торнадо», «Днепра», «Донбасса» и других.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марков подчеркнул, что кроме своих военных целей, украинские власти заодно рассчитывали расшатать национальное единство в России

Поэтому украинский неонацизм современный. Он господствует на Украине, но при этом является искусственным, неоколониальным и, можно сказать, коммерческим. Не украинские фашисты пришли к власти, а пришедшие к власти на Украине спецслужбы США дают работу только тем, кто согласен с неонацистскими взглядами.

Критерий неонацизма очень простой. Все, кто считает главного фашиста в истории Украины — Степана Бандеру — героем, а не фашистским преступником, являются неонацистами.

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