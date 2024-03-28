Боевиков из «Крокуса» вербовали в Telegram: отключат ли мессенджер в России

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Кремле призвали руководство Telegram уделить больше внимания происходящему в мессенджере, который в последнее время все чаще используется террористами. Последний такой случай — теракт в «Крокус Сити Холле», исполнители которого были завербованы через популярный ресурс. Представляет ли сегодня Telegram угрозу для нацбезопасности РФ, есть ли технические возможности его блокировки и как сделать борьбу с терроризмом в сервисе более эффективной, разбирался NEWS.ru.

Что сказали в Кремле про Telegram

Кремль ждет, что основатель Telegram Павел Дуров будет уделять больше внимания работе мессенджера, так как этот «уникальный и феноменальный с технологической точки зрения» ресурс все чаще используется в террористических целях. Об этом 28 марта сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За день до этого заявления стало известно, что силовики обнаружили Telegram-канал, через который, предположительно, были завербованы боевики, напавшие на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Источник, близкий к следствию, рассказал, что его использовали эмиссары афганского крыла «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Сообщество работало на аудиторию в Таджикистане, сейчас оно удалено.

Позицию Кремля по ситуации с Telegram поддержали в Госдуме. В беседе с NEWS.ru зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев выразил мнение, что сегодня руководство Telegram, как никто другой, заинтересовано в том, чтобы сохранить возможность работы в России.

«Тelegram вряд ли хочет иметь репутацию сети, дружественной террористам. Поэтому он должен напрячь все свои искусственные интеллекты, все свои естественные мозги, все свои группы самых продвинутых программистов для того, чтобы уметь моментально блокировать всех злоумышленников», — сказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Как вербуют террористов через Telegram

Информацию о вербовке через Telegram подтверждал на допросе один из подозреваемых в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» — Шамсидин Фаридуни. По словам задержанного, в мессенджере с ним связался «помощник проповедника», который пообещал заплатить за атаку. «Я в Telegram урок слушал, проповедника. Потом помощник его написал. Они написали без фамилии, без ничего. Деньги предлагали, 500 тысяч, чтобы убивать, без разницы кого», — рассказал Фаридуни.

Про Telegram упоминал и другой предполагаемый террорист — Далерджон Мирзоев. Он сообщил, что познакомился в мессенджере с неким Абдулло, который предложил ему вместе работать в такси в Москве. Но бизнес не пошел, и Мирзоев согласился на участие в теракте. При этом СМИ со ссылкой на источники пишут, что группа, стоящая за атакой, была сформирована за несколько недель до трагедии. Двое из ее членов могли пройти инструктаж на территории Турции, а остальных завербовали уже в России.

28 марта Минтруд Киргизии на своем сайте сообщил, что среди граждан республики пытаются вербовать наемников для совершения новых нападений в РФ. В этих целях используются социальные сети и мессенджеры — в том числе и Telegram. В ведомстве отметили, что вербовщики ищут потенциальных жертв в сообществах по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Особый интерес для них представляют люди, находящиеся в депрессии или испытывающие иные трудности. Нередко мишенями становятся дети.

При этом речь идет не только о вербовке со стороны радикальных исламистских группировок. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в четверг заявила, что несовершеннолетние россияне все чаще получают сообщения с призывами к террористической деятельности. За их рассылкой, по ее словам, стоят украинские спецслужбы. «Отправка таких сообщений зафиксирована из 13 регионов Украины, вербовка детей зафиксирована в 19 регионах России», — отметила политик.

Примечательно, что в Киеве накануне назвали Telegram проблемой для украинской нацбезопасности — такое мнение выразил начальник Главного управления разведки МО страны Кирилл Буданов. Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала эти слова, порекомендовав Павлу Дурову усилить защиту штаб-квартиры компании «в связи с возможной атакой ИГ».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В чем проблема Telegram

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев обращает внимание на то, что мессенджеры, как и любой другой программно-технический инструмент, всего лишь средство, которое может использоваться в разных целях, включая негативные. Поэтому стоит вопрос о безопасности не только Telegram, но и других сервисов.

«Дело в конечном шифровании — оно было разработано, чтобы исключить перехват и расшифровку сообщений и создать максимально возможную приватность от злоумышленников и, скажем так, излишнего интереса, практикуемого некоторыми государствами, в том числе западными. Обратная сторона шифрования — затруднения в ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Поэтому оценивать угрозу нужно исходя из общего баланса интересов. При этом сам Telegram заявляет о повышении своей социальной ответственности именно в части террористической угрозы», — отмечает собеседник NEWS.ru.

По мнению IT-эксперта Павла Мясоедова, команда Павла Дурова прекрасно понимает, что этот вопрос сегодня является приоритетным. Однако ситуация складывается двоякая: действовать в открытую и объявить о своем сотрудничестве с правоохранительными органами создатель Telegram не может — это навредит его бизнесу, а также сведет на нет усилия в борьбе с терроризмом.

«Проблема состоит в том, что, как только об этом начнут говорить публично, предоставлять данные по разным группам, может случиться рикошет. Террористы перейдут в другие мессенджеры, их не будет видно», — объяснил он.

Возможна ли блокировка Telegram в России

У Telegram уже возникали проблемы в России. В 2017 году ФСБ потребовала от руководства сервиса предоставить доступ к ключам для дешифровки сообщений пользователей. Ведомство мотивировало это тем, что чаты, которые имеют высокий уровень защиты, используются международными террористическими группами. Руководство Telegram отказалось выполнить требование, а юристы компании назвали его неконституционным. В итоге Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера, а в 2018 году предпринял попытку ограничить к нему доступ. Несмотря на это, сервис продолжил работу в РФ с некоторыми перебоями, а в 2020-м его официально разблокировали. РКН объяснил это решение готовностью руководства противодействовать терроризму и экстремизму.

Есть ли сегодня у России технические возможности для блокировки платформы, если возникнет такая необходимость? Урван Парфентьев обращает внимание на особенность мессенджера, которая делает эту идею малоперспективной.

«Команда Telegram высоко мотивирована на преодоление технических препятствий для его работы, причем именно в пространстве Российской Федерации. Поэтому ситуация с предыдущей блокировкой выглядела, как в пословице „их в дверь, они в окно“: команда постоянно находила новые способы обеспечения работы мессенджера, реагировала практически мгновенно. В конце концов ситуация законсервировалась на том, что де-факто сервис продолжал работать. Так что в ситуации с Telegram при принятии такого решения будет довлеть предыдущий негативный опыт», — пояснил он.

Эксперт также напомнил, что сейчас в России возможность повторной блокировки Telegram не обсуждается. Об этом, в частности, 28 марта заявил Дмитрий Песков.

Фото: NEWS.ru

Как бороться с террористами в мессенджерах

Вечером в четверг отсутствие необходимости в блокировке Telegram подтвердил Роскомнадзор. Ведомство сообщило, что ускорило выявление и проверку каналов, которые распространяют экстремистский контент, — за последние двое суток были заблокированы 11 подобных групп. Есть ли еще способы повысить эффективность борьбы с терроризмом в мессенджере? По словам Павла Мясоедова, пока самый действенный способ заключается в использовании искусственного интеллекта.

«Группе разработчиков из 100 человек вручную невозможно прочитать огромные чаты с большим числом сообщений и проверить их на экстремизм. Для выявления таких преступных групп обычно внедряются автоматизированные алгоритмы, элементы ИИ. Начинается глубокое изучение чата по определенным тегам, ключевым словам, каким-то наборам фраз, похожих на обсуждение организации чего-либо [противоправного]. Эти чаты подсвечиваются, специалисты получают доступ к ним и блокируют», — поясняет он.

По такой же схеме предлагает действовать и Олег Матвейчев. Однако, считает парламентарий, администрация ресурса должна принимать все возможные меры, чтобы сделать его максимально открытым, пусть и в ущерб анонимности.

«Если появляется пользователь с определенными признаками, например, непонятно как приобретенными сим-картами и минимумом информации о себе, если употребляются определенные слова и выражения, этот чат или этот канал должен моментально уничтожаться без объяснения причин. Не нужны непрозрачные, таинственные пользователи. Людям, у которых добрые цели, нечего скрывать, поэтому они регистрируются под своими именами. Чем больше анонимности, тем больше зла», — считает парламентарий.

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