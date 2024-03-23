«Кинжалом» — за «Крокус» и Белгород. Нанесет ли РФ новые удары возмездия?

Фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожным узлам, заявили в Министерстве обороны России. В компании «Укрэнерго» подчеркнули, что эта атака была самой мощной за время проведения специальной военной операции. Вечером того же дня террористы расстреляли несколько десятков человек, находившихся в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», после чего прогремели взрывы, и возник пожар, который потушили лишь спустя сутки. Эксперты не исключают, что к организации теракта может быть причастен Киев. Будут ли продолжены удары возмездия по ВСУ, стоит ли рассматривать их как часть подготовки Москвы к большому наступлению — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах по Украине 22 марта

Глава компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявил, что ВС РФ применили во время ударов комбинированные средства поражения. Как он сказал в эфире республиканского телемарафона, атака велась по тепловым, магистральным и гидроэлектростанциям.

Фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на пятницу в украинских Telegram-каналах появились первые кадры ударов. Предположительно, при атаке на машинный цех Днепрогэс использовались ракеты Х-101 в обычном варианте с зарядом в 400 кг взрывчатки.

По данным «Страна.ua», восемь ракет ВС РФ попали по этой гидроэлектростанции. В общей сумме на территории Украины были повреждены более 150 объектов, в том числе Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий танки и БМП, и две тепловые подстанции в самом Харькове, говорится в публикации.

Минэнерго Украины сообщило, что в Харькове примерно 600 тысяч потребителей остались без света, в Днепропетровской области — 150 тысяч и в Хмельницкой — 200 тысяч.

В Минобороны России атаку по украинским объектам инфраструктуры назвали возмездием за недавние атаки на Белгородскую и Курскую области. В ведомстве уточнили, что во время ударов применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В результате были повреждены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения и «пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников», добавили в военном ведомстве.

Почему пострадало так много объектов энергетики Украины

Российский военный аналитик Юрий Подоляка предположил в своем Telegram-канале, что сначала атака велась беспилотниками-камикадзе типа «Герань», которые одновременно вели разведку украинских систем ПВО и наносили удары по целям. После этого, по мнению эксперта, ВС РФ подняли в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 и задействовали наземные РК типа «Искандер». Атака по украинским объектам велась крылатыми и оперативно-тактическими ракетами.

Подоляка выдвинул предположение, что в результате удара «были совершены прилеты по крупнейшим ТЭС и ГЭС Украины и поражены несколько более мелких объектов генерации». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Военный эксперт Михаил Онуфриенко напомнил, что РФ давно не запускала ракеты по объектам энергетики Украины. По этой причине Киев мог ослабить бдительность, допустил собеседник NEWS.ru.

«В условиях недостатка средств ПВО противник ослабил их защиту. Мы видим, что практически все удары прошли со стопроцентным поражением. Подобные удары по этим объектам вынуждают ВСУ перебрасывать дефицитную ПВО с фронта обратно в тыл — для усиления защиты ГЭС. Идет многоуровневая, сложная игра», — высказал мнение Онуфриенко.

Эксперт назвал целью таких ударов уничтожение объектов, которые питают железнодорожные составы. «Нарушается ритм на предприятиях ВПК — они ведь без света не работают, и как минимум три областных центра обесточены», — сказал Онуфриенко.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Каково военное значение ударов по украинским ГЭС

Полковник в отставке Михаил Тимошенко назвал удар по Днепрогэс «чисто военным моментом». «Движение по плотине ГЭС, по верху которой проложена дорога, прекратилось — считай, одного моста через Днепр у ВСУ уже нет. Хоть сама плотина цела, но переправа не работает из-за повреждений рядом с дорогой», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Он также считает, что потеря энергетических мощностей ударов скажется на боеспособности ВСУ. «Начинаются проблемы в перевозках, логистике. Потому что 70% железных дорог на Украине электрофицированы, и теперь электровозы встанут», — пояснил Тимошенко.

Что случилось в «Крокусе» 22 марта

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье террористы напали на зрителей, которые пришли на концерт группы «Пикник». По безоружным людям с детьми был открыт огонь, после чего прогремели взрывы, а затем возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

На данный момент известно о 150 погибших. Цифра не окончательная.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области задержаны все предполагаемые террористы, которые устроили стрельбу в «Крокусе». Эксперты не исключают причастность Киева к организации теракта.

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения 23 марта рассказал, что преступники, совершив тракт, двигались в сторону Украины, где для них уже было готово «окно» для перехода границы.

«Преступники хладнокровно шли убивать, расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты», — отметил Путин.

Лидер страны заверил, что все виновные будут наказаны, и главное — не дать совершить новые преступления тем, кто стоит за бойней в «Крокусе».

Что дальше?

Онуфриенко не исключил, что действия ВС РФ в ночь на 22 марта можно расценивать как подготовку РФ к наступлению. «Уничтожение личного состава и техники, которые противник не успевает восполнять. Восполнение идет в меньших объемах, чем уничтожается. То же самое относится и к ударам по энергоструктуре и по промышленным объектам», — высказал мнение эксперт.

Однако Тимошенко придерживается позиции, что речи о масштабном наступлении не идет. «Выбивать логистику за месяц до наступления или за два месяца — бессмысленно, надо за день-два, чтобы не успели восстановить», — заключил Тимошенко.

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