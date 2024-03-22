Эксперт раскрыл, почему большого наступления ВС РФ в ближайшие дни не будет Эксперт Тимошенко: для большого наступления РФ нет достаточного скопления сил

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Масштабные удары по инфраструктуре Украины 21–22 марта не могут быть подготовкой к крупному наступлению ВС РФ в ближайшее время, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его мнению, для такой операции на линии фронта пока не наблюдается скопления необходимых сил.

Хотелось бы, конечно, понять, собираемся ли мы куда-нибудь наступать всерьез, проводить охваты врага. В этом случае надо бить по логистике противника. Но выбивать логистику за месяц до наступления или за два месяца — бессмысленно, надо за день-два, чтобы не успели восстановить. И я не вижу, чтобы мы сейчас сосредотачивали нужные силы, достаточные для наступления прямо завтра, — сказал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам на Украине. Атака велась высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

По данным Минобороны РФ, удары позволили прервать работу на промышленных предприятиях, связанных с ремонтом оружия, выпуском боеприпасов и починкой боевой техники. Также в военном ведомстве отметили, что были уничтожены образцы иностранного вооружения и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО. Также разорвана цепочка для переброски к переднему краю боевых резервов.