Украина, США, коллективный Запад? Кто мог устроить теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вечером 22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибло 40 человек, более 100 пострадали. В Telegram-каналах распространяются версии о причастности США, Украины и других стран к теракту. Кто может стоять за расстрелом людей, связаны ли ГУР и СБУ с терактом в Москве?

Что случилось в «Крокусе»

Группа вооруженных людей численностью от 3 до 20 человек ворвалась вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» и устроила стрельбу. По данным ФСБ и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, погибли 40 человек, 100 пострадали. Во время теракта в здании прозвучали взрывы, вызвавшие пожар. Комплекс объяло огнем, начала обрушиваться кровля. В здание вошли спасатели и пожарные.

По данным СМИ, злоумышленникам удалось скрыться, один из них задержан. Полиция и спецслужбы разыскивают белый автомобиль марки «Рено» с номерами тверского региона.

Причастна ли Украина к теракту в «Крокусе»

Telegram-канал Win/Win указывает, что к теракту может быть причастен Киев, поскольку спецслужбы других государств уже сообщили Москве о том, что у них нет информации в связи с ЧП.

«В таких обстоятельствах многие страны проявляют себя. В том числе те, которые имеют информацию о планах радикальных групп. На связь с Москвой уже вышли представители специальных структур, передают по закрытым каналам, что непричастны и не знают, кому такое надо. Только представители Украины не вышли на связь. А каналы есть, в том числе по обмену пленными. Кремль молчит пока и ждет доклад (всех силовых ведомств). Но уже пошла игра, что в приоритете только один след. Но отрабатываются пока все», — пишут авторы канала.

Эта информация официально не подтверждена.

Представитель ГУР Минобороны Украины Черняк утверждает, что Киев непричастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». В украинском ведомстве утверждают, что теракт устроили российские спецслужбы с целью «оправдания еще более жестких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России».

Telegram-канал Alex Parker Returns назвал заявление ГУР «явкой с повинной».

«Фактически явка с повинной. Вспомните, как недавно в Грузии перехватили партию взрывчатки, которую пытались провезти в РФ. Подготовка терактов идет постоянно, да и [глава ГУР Кирилл Буданов] совсем недавно обещал показать сюрпризы. Показал», — пишет канал.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к теракту в Москве.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Подоляк

Причастны ли США к теракту в «Крокусе»

Вечером 7 марта американское посольство выпустило предупреждение для граждан США в России.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорится на сайте посольства США.

Главред RT Маргарита Симоньян тогда напомнила: если у США или Великобритании есть информация о подготовке терактов 8 марта в Москве, их прямой долг — передать ее российским спецслужбам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве 22 марта. В Вашингтоне назвали случившееся в «Крокус Сити Холле» «ужасающим нападением». США пытаются получить больше информации о происходящем.

Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Москве.

«Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта. Пока события продолжают развиваться, мы настоятельно рекомендуем гражданам США, находящимся в Москве, избегать этого района, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ», — пишет посольство Вашингтона в Москве.

Читайте также:

Теракт в «Крокус Сити Холле»: подробности, сколько жертв, что с артистами

Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта: онлайн-трансляция

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу, реакция Путина