Mash: один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник сообщает, что, по предварительным данным, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» задержан. По сведениям канала, его задержали за оказание сопротивления полиции.

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не 5, а 20. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Кроме того, после стрельбы в здании были слышны звуки взрывов и начался пожар. По данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыл вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.