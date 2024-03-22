Системы ПВО отразили атаку «Вампиров» на российский регион МО: средства ПВО уничтожили восемь снарядов Vampire над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ по Белгородской области утром в пятницу, 22 марта, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, около 07:30 мск над регионом сбили снаряды, выпущенные из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Во время обстрела Белгорода один из снарядов попал во двор жилого дома. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть сильное горение около подъезда многоэтажки. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный столб дыма. При этом на бульваре Юности, по которому пришелся удар, в квартирах местных жителей выбило окна. На месте происшествия работают пожарные.

По данным Telegram-канала Mash, при атаке на город пострадали не менее трех человек, подробности об их состоянии не сообщаются. Источники канала также утверждают, что одна женщина погибла — она получила ранения на улице Есенина, врачам не удалось ее спасти.