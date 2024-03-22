«Мы теряем станцию»: глава Днепрогэса рассказал о критическом положении Глава «Укргидроэнерго»: по Днепрогэсу было два прямых попадания

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Игорь Сирота

По Днепрогэсу было два прямых попадания — по ГЭС-1 и ГЭС-2, заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона. Последняя, по его словам, находится в критическом состоянии. В общей сложности по объекту пришлось сразу восемь массированных ударов.

ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет работать. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду, — сказал он.

Он отметил, что пока непонятно, сколько времени нужно, чтобы восстановить Днепрогэс. Оценить весь объем повреждений станции специалисты смогут только к концу дня.

Ранее ряд источников сообщал об ударе по ГЭС. Как писало «Военное дело», на Днепрогэсе удар пришелся по машинному залу, после чего возник пожар. «Укргидроэнерго» сообщало об ударе по гидросооружениям и плотине Днепрогэс. По данным ведомства, на станции начался пожар, но угрозы прорыва нет. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.

В Госэкоинспекции Украины сообщили, что в результате попадания по Днепрогэс произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Днепр.

Как отмечает «Страна.ua», Днепрогэс — самая мощная гидроэлектростанция Украины. Она входит в единую энергосистему страны и выполняет роль «пикового регулятора», распределяя электроэнергию по обоим берегам Днепра.

В Минобороны РФ заявили, что 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожным узлам на Украине. Также были атакованы арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.