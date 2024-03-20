Не только наемники: кто нападает на границу РФ в Белгородской области

Фото: МО Украины

Румынские наемники из группы Romanian Battlegroup Getica обнародовали видеозапись боевых действий и заявили, что принимали участие в атаке на российские приграничные районы. Они совершали рейды вместе с созданной Киевом организацией «Русский добровольческий корпус» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кто еще участвовал в нападениях на Россию, как защитить границу от таких атак ВСУ и как могут наказать наемников — в материале NEWS.ru.

Что известно об участии румынских наемников в атаке на границы РФ

Румынские наемники из Romanian Battlegroup Getica заявили, что участвовали в атаках на российские приграничные районы вместе с другими формированиями, в которых собраны иностранные граждане под эгидой ВСУ.

Румынская газета Ziarul de Iasi опубликовала интервью с командиром упомянутой группы с позывным Гетодак. Он сообщил изданию, что, по его данным, в ВСУ состоят около 50 румын и примерно столько же молдаван. Как пишут журналисты с отсылкой на Гетодака, все они распределены по разным подразделениям, в основном в группу Getica и в созданный украинским командованием «Интернациональный легион».

Фото: МО Украины

Гетодак уверяет, что потери среди молдаван ему неизвестны, а вот среди румын они «небольшие» — в ходе атак на российскую территорию «погиб всего один».

Почему много румын среди наемников в рядах ВСУ

Министерство обороны России в середине марта сообщило, что, по его данным, с начала СВО «из Румынии прибыли 784 наемника, уничтожены — 349». Как подчеркнули в ведомстве, ведется «отслеживание и персональная фиксация всех иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях».

Хотя многие в Румынии скептически относились к политике Киева, тем не менее в обществе также сильны русофобские настроения, высказала мнение в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова. Она считает, что именно это и подогревает желание некоторых молодых румын поехать на Украину для участия в боях.

«Трудно сказать, сколько именно румын поехали служить в ВСУ — двести или триста. Но ведь в любой стране есть люди, подверженные пропаганде, которые могут поехать в зону сражений. Кроме того, в их обществе чувствуется и обеспокоенность за судьбу этнических румын и молдаван, живущих на территории Западной Украины, в Бессарабии. Какое-то количество румын вполне могли поехать на службу Киеву, причем по собственному желанию, а не по приказу», — пояснила Биткова.

Какие еще иностранцы состоят в ВСУ

По данным МО РФ, иностранные наемники участвовали в попытках прорыва на территорию Белгородской и Курской областей. Их национальности в сообщении ведомства не указаны. Ранее представители министерства сообщили, что всего с начала СВО к ВСУ присоединились 13 387 наемников, из которых 5962 уже уничтожены. Наемники приезжали из Европы, Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании. Больше всего их было из Польши (прибыло — 2960, уничтожено — 1497), США (прибыло — 1113, уничтожено — 491) и Грузии (прибыло — 1042, уничтожено — 561).

Фото: МО Украины

В среду, 20 марта, Telegram-канал Mash сообщил, что «пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на Харьковском направлении». По информации ресурса, российские военные три дня выслеживали иностранцев и в итоге обнаружили их в районе «Шервудского леса» под Изюмом.

Как защитить границу России

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались в сопредельных с Россией районах Украины в марте. Так, около недели назад Федеральная служба безопасности сообщила о попытке ДРГ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

14 марта Росгвардия заявила о боях у поселка Теткино в Курской области. Нападение ДРГ вновь было отражено. «В реальном бою у врага ничего не выходит», — подчеркнул губернатор региона Роман Старовойт. Он также попросил жителей области сообщать властям о появлении любых подозрительных личностей в приграничной полосе.

По мнению ветерана ФСБ и подразделения «Альфа» Виталия Демидкина, предотвратить атаки диверсантов можно, но для этого надо полностью закрыть границу от внешнего воздействия.

«Должны быть заставы и подготовленный личный состав, который будет отслеживать все перемещения вблизи наших рубежей. Не должно быть никаких коридоров. Тогда удастся избежать проникновения боевиков на приграничные территории», — считает он.

Президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов также предложил выстроить надежную линию обороны вдоль границы. Сейчас речь идет уже не о проникновении малых групп комбатантов численностью 3-4 человека, как было раньше, а о попытках вторжения полноценных формирований, поддержанных артиллерией, считает он.

Фото: МО РФ САУ Мста-С

«Поэтому у границы должна располагаться линия обороны с привлечением всех родов войск. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о создании двух новых армий и 30 соединений — возможно, как раз они встанут по этому периметру и будут помогать пограничникам. Граница уже превращается в некую линию фронта, которую нужно держать не просто от прохода диверсантов, а от прорыва», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Будут ли наказаны иностранные наемники

19 марта президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ, призвав спецслужбы не забывать про «предателей, воюющих в составе ДРГ против России». Он отметил, что такие боевики должны быть выявлены персонально. «Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — заявил президент.

Демидкин не сомневается, что указание главы государства будет выполнено. «Какими средствами это будет сделано? Все зависит от наших спецслужб и агентурной сети. Например, где-то такой боевик публично проболтается о том, что сделал, где-то спецслужбы отследят его переговоры. После этого он будет выслежен и наказан», — предположил ветеран.

Возмездие настигнет тех самых предателей, о которых заявлял президент, и иностранцев, угрожающих России, допускает Алексей Филатов.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

«В диверсионной деятельности участвуют даже не сотни, а тысячи людей, и представить, что каждого будут вылавливать и нейтрализовывать, сложно. Но такое возможно в отношении главарей — тех, кто стоит во фронтире, кто светится в роликах. Нейтрализация такого руководителя намного более весома с точки зрения последствий, чем ликвидация какого-то обычного солдата», — пояснил он.

Как добавил собеседник NEWS.ru, все остальные комбатанты «ответят за все на поле боя». «Наказанием может быть или взятие в плен, или ликвидация в ходе обычных столкновений», — заключил он.

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