РКН рассказал о блокировках после теракта в «Крокус Сити Холле» РКН заблокировал 11 Telegram-каналов с террористическим контентом за двое суток

Роскомнадзор активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба регулятора. При этом уточняется, что за последние двое суток РКН ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом, передает ТАСС.

Мы ускорили выявление и проверку Telegram-каналов. В частности, фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам, — говорится в сообщении.

Ранее музыкальный стриминговый сервис «Яндекс Музыка» ограничил доступ к странице белорусского исполнителя Ap$ent (настоящее имя — Арсений Кисляк). При попытке зайти в профиль автора хита «Можно я с тобой» выводится сообщение о том, что он недоступен по требованию Роскомнадзора.

Кроме того, вице-спикер Совфеда Инна Святенко отмечала, что Генпрокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором разрабатывают законопроект о расширении возможностей по блокировке противоправного контента в интернете. По ее словам, авторы должны нести ответственность за достоверность размещенной публично информации, а мнение об их профессиональной квалификации может быть ошибочным.