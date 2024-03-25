Военэксперт рассказал о связях боевиков ИГ с разведкой Украины Военэксперт Ераносян: часть подразделений ИГ работает сообща с Украиной

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Некоторые подразделения «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сегодня работают в коллаборации с украинскими, заявил NEWS.ru военэксперт Владимир Ераносян. По его словам, это может свидетельствовать о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

Есть данные о нахождении на территории Украины боевиков под кураторством ГУР. Есть боевики, находящиеся под командованием главы украинской разведки Кирилла Буданова, а есть подразделения, рекрутированные из исламистов, которые состоят в штате Иностранного легиона. Через них могли рекрутировать этих конкретных исполнителей, — пояснил эксперт.

Однако на этом, считает Ераносян, цепочка заказчиков теракта не заканчивается: ее следующим звеном являются зарубежные структуры. Именно с их помощью, полагает эксперт, был организован схрон оружия для исполнителей атаки, а также найдена «крыса» внутри уничтоженного в результате нападения комплекса, которая помогла пронести внутрь большое количество воспламеняющихся веществ.

Американские СМИ вскоре после атаки на «Крокус Сити Холл» заявили, что у западных спецслужб есть доказательства причастности «Исламского государства» к теракту. В то же время в России распространилась и другая версия — об участии Киева в организации нападения. В частности, президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам рассказал, что террористы были пойманы, когда направлялись к границе с Украиной, где для них было подготовлено «окно».