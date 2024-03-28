Появилась новая версия вербовки участников теракта в «Крокусе» РИА Новости: участников теракта в «Крокусе» вербовали афганские экстремисты

Фото: Michael Kuenne/Presscov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Он уточнил, что речь идет о канале «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален по неизвестной причине. Инсайдер пояснил, что информация появилась в ходе разработки конкретного человека.

Тaм присутствует спрaвкa от нaших коллег, где нaписано, что он состоял в Telegram-канале, где вербовaли людей для совершения терaктов. Кроме того, в ходе оперaтивно-рaзыскных мероприятий было устaновлено, что в этом же Telegram-кaнaле были зaвербовaны лицa, совершившие терaкт в «Крокус Сити Холле». <...> Это Telegram-кaнaл «Сaдои Хуросон» («Голос Хорaсaнa»), — сказал собеседник агентства.

На днях газета «Известия» сообщила, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным источника журналистов в сфере антитеррористической безопасности, остальных исполнителей завербовали уже на территории РФ.

Аналогичную информацию публиковал Telegram-канал WarGonzo. По его данным, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске проходили подготовку в Турции. В публикации WarGonzo отмечается, что всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Стамбуле. Официального подтверждения этой информации нет.

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни публиковал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки из Стамбула. Мужчина, по всей видимости, посетил Турцию минувшей зимой.