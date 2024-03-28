«ИГ на аутсорсе»: кто курировал террористов в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Американский сенатор Марко Рубио связал теракт в «Крокус Сити Холле» с выводом войск США из Афганистана — по мнению политика, это позволило набрать силу группировке «Исламское государство» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Впрочем, эксперты подвергают эту теорию сомнению: одни считают, что она является элементом политической борьбы, другие называют ее попыткой отвлечь внимание от возможной причастности Запада к атаке. Что мы знаем об активности ИГ сегодня, есть ли спящие ячейки организации в России, кто может стоять за их деятельностью и связана ли она с трагедией в «Крокус Сити Холле» — в материале NEWS.ru.

Что Рубио сказал о теракте в «Крокус Сити Холле»

Теракт, который произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта, оказался возможен в том числе из-за ухода войск США из Афганистана, заявил в интервью телеканалу ABC зампред комитета сената по разведке Марко Рубио. Сенатор-республиканец считает, что атака, ответственность за которую взял на себя афганский филиал «Исламского государства», может повториться на американской территории.

«При администрации Трампа ИГ фактически вышло из игры. У них оставалось меньше тысячи боевиков, <...> а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — сказал Рубио.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Марко Рубио

Сенатор утверждает, что боевики ИГ хотели бы повторить то, что они сделали в России, на территории Штатов. Поэтому, подчеркнул Рубио, Вашингтону следует сохранять бдительность. Однако, заявляет в беседе с NEWS.ru политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, не стоит воспринимать высказывания сенатора слишком буквально. По словам эксперта, именно действия Штатов в свое время стали одним из факторов возникновения ИГ.

«Заявление Рубио — американская пропаганда. Ведь ИГ сформировалось как раз как результат американской внешней политики. США вторглись в Ирак, свергли Саддама Хуссейна, и на руинах Ирака возник ИГИЛ. Американцы могли оставаться в Афганистане, но нужно было выстроить приоритеты — ими стали Китай и Россия», — подчеркнул он.

Как появилась версия о причастности ИГ

Спустя несколько часов после того, как четверо боевиков устроили атаку на «Крокус Сити Холл», жертвами которой стали, по данным на 25 марта, 137 человек, а еще 182 пострадали, в соцсетях начал распространяться скриншот с заявлением, якобы сделанным представителями «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — крыла ИГ в Афганистане. Заявление было выпущено от имени агентства Amaq, которое, как утверждают западные СМИ, близко к руководству террористической группировки. В обращении утверждалось, что боевики совершили «скоординированную атаку на большую толпу христиан», при этом она называется «самой жестокой за последние годы».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Эту версию подхватила американская пресса. The New York Times и CBS News со ссылкой на анонимные источники сообщили, что у разведки США есть доказательства причастности ИГ к нападению на «Крокус Сити Холл». NYT написала, что в марте американские чиновники собрали разведданные о планах организовать теракт в российской столице — уже вскоре посольство Штатов предупредило своих сограждан, находящихся в Москве, об угрозе атак.

Впрочем, в Сети подвергли сомнению достоверность скриншота с «обращением» ИГ. Так, пользователи указывали на то, что для поста, опубликованного от лица террористов, применялся шаблон, который группировка не использует уже несколько лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта заявил, что следствие пока не сформулировало окончательную версию причин теракта на концертной площадке, в том числе насчет причастности ИГ к атаке. «Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств», — сказал он.

Где сейчас действует ИГ

Крыло «Вилаят Хорасан», предположительно, было создано в 2015 году, однако широко о нем заговорили после теракта в Кабуле, который произошел на фоне вывода войск США из Афганистана. 26 августа 2021 года в толпе людей, которые собрались у ворот местного аэропорта в надежде вылететь из страны, совершил подрыв террорист-смертник. Жертвами атаки стали 183 человека, в том числе 13 американских военных. После этого движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пришедшее к власти в Афганистане в тот же период, объявило о масштабной кампании по выявлению и ликвидации боевиков ИГ.

За прошедшее время «Вилаят Хорасан» отметилась еще несколькими крупными атаками, в том числе взяв на себя ответственность за нападение смертника у российского посольства в Кабуле в сентябре 2022 года. Группировка также заявляла о своей причастности к нападениям на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе в октябре 2022-го и августе 2023 года. А в январе 2024-го на городском кладбище Кермана (Иран), где проходила церемония по случаю годовщины убийства Касема Сулеймани, произошла серия взрывов — жертвами атаки стали 95 человек. «Вилаят Хорасан» официально не брала на себя ответственность за теракт, однако о ее причастности также сообщило агентство Amaq.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Впрочем, деятельность ИГ сейчас не ограничивается атаками афганского ответвления. Ячейки организации по-прежнему существуют в Ираке, откуда группировка и берет свое начало. На ее сохраняющуюся активность после теракта в «Крокус Сити Холле» обращала внимание посол США в стране Алина Романовски. Она напомнила, что в регионе остаются американские военнослужащие, которые совместно с иракскими силами безопасности намерены «обеспечить окончательное поражение ИГ».

Известно и о присутствии боевиков организации в Пакистане. В июле прошлого года в местной провинции Хайбер-Пахтунхва произошел крупный теракт при участии смертника, который проник на съезд партии «Собрание исламских богословов», где в тот момент находились 400 человек — более 50 из них погибли, еще свыше 200 пострадали. Среди убитых оказался и генеральный секретарь движения Хар Зиаулла.

Кроме того, вылазки «Исламского государства» время от времени происходят на территории Сирии, несмотря на то, что Россия и США в 2017 и 2018 годах заявили о разгроме основных сил группировки в арабской республике. В январе 2024-го газета Al Watan писала об усилении активности террористов в Сирийской пустыне, где те совершают диверсии против правительственных войск и союзных им формирований.

24 марта Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил о гибели 11 сборщиков трюфелей в провинции Ракка на севере САР. В одном из гражданских автомобилей сдетонировала заложенная заранее бомба, после чего на мирных жителей напали боевики, вооруженные пулеметами. Ответственность за атаку центр возложил на ИГ.

Фото: Ho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Есть ли спящие ячейки ИГ в России

В конце января во время воскресной молитвы в католической церкви Святой Марии в Стамбуле двое мужчин в масках открыли огонь по прихожанам, убив одного человека. Позже МВД Турции сообщило о поимке 51 человека, подозреваемого в причастности к атаке, — среди них были в том числе граждане России и Таджикистана. Местные силовые структуры заявили, что для нападения были задействованы спящие ячейки «Исламского государства» — задержание нападавших и их сообщников, утверждали правоохранители, помогло предотвратить другие, более крупные акты насилия.

А незадолго до нападения на «Крокус Сити Холл» уже в России была пресечена деятельность еще одной ячейки: 7 марта ФСБ отчиталась о предотвращении нападения боевиков ИГ на прихожан одной из столичных синагог. В ведомстве тогда рассказали, что атаку готовили сторонники «Вилаят Хорасан», которые базировались в Калужской области и попали в поле зрения органов безопасности во время сбора данных. «При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в Центре общественных связей службы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов отмечает, что сегодня спящие ячейки существуют и в России, и в других странах мира — в том числе в США. «Они могут быть где угодно, по всему миру. Есть люди, готовые в любой момент стать этой ячейкой, — вопрос только в том, как обработать человека. Ячейку можно создать в любой момент — были бы финансы и желание», — говорит собеседник NEWS.ru.

А доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян и вовсе отмечает, что боевики ИГ в России — в том числе те, которые были задействованы в нападении на «Крокус Сити Холл», — могут быть связаны с Украиной.

«ИГ сформировано по зонтичному принципу, и подразделения не персонифицированы. Часть из них сегодня работают в коллаборации с украинскими — есть данные о нахождении на территории Украины боевиков под кураторством ГУР. Есть боевики, находящиеся под командованием главы украинской разведки Кирилла Буданова, а есть подразделения, рекрутированные из исламистов, которые состоят в штате Иностранного легиона. Через них могли рекрутировать этих конкретных исполнителей», — полагает он.

Кто стоит за атакой на «Крокус Сити Холл»

Действительно, сразу после теракта 22 марта стали звучать версии о том, что к атаке могут быть причастны украинские спецслужбы. В своем обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что боевики, которых задержали на территории Брянской области утром следующего дня, намеревались пересечь границу с Украиной. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал тогда глава РФ.

В то же время зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин считает, что в случае с трагедией в «Крокус Сити Холле» речь может идти не только об украинском следе. «За совершенным терактом стоят спецслужбы Украины при непосредственной координации Британии и США. Заявление сенатора Марко Рубио — это как раз попытка выгородить и режим Зеленского, и непосредственно Штаты как координатора зла, которое они совершили», — считает собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К похожим выводам приходит и Владимир Ераносян, который обращает внимание на подготовку боевиков, действовавших в подмосковном комплексе. «Тактическая подготовка у них присутствует: они передвигаются парой, правильно держат цель. Но при этом исполнители требовались все равно не особо продвинутые. Стояли за ними западные спецслужбы — они организовали схрон и имели „крысу“ внутри для проноса значительного количества воспламеняющихся веществ», — указывает эксперт.

Тем не менее Алексей Филатов призывает не исключать версию с «Исламским государством» — но с оговорками. «Мое мнение: теракт был совершен как бы ИГ, но на аутсорсе. Я допускаю, что арестованные граждане Таджикистана, общаясь с неким проповедником и его советником, могли общаться не с представителем ИГ, а психологом из совершенно другой страны. Соответственно, оружие и финансы они получали тоже не по каналам ИГ. Думаю, что в конце концов наше следствие с этим разберется», — резюмировал он.

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