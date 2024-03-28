IT-эксперт объяснил, как заблокировать Telegram для террористов Эксперт Мясоедов: выявлять группы в Telegram с террористами можно с помощью ИИ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Выявлять группы в Telegram, где вербуют потенциальных террористов, можно с помощью искусственного интеллекта, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. При этом, по его мнению, создатель мессенджера Павел Дуров не может в открытую предоставлять данные российским правоохранителям, поскольку от этого пострадает его бизнес, а террористы перейдут на другие платформы.

Ситуация двоякая. Я уверен, что Павел Дуров прекрасно понимает, что борьба с терроризмом — приоритет, что эти группы нужно блокировать, нужно открывать данные по этим людям. Проблема состоит в том, что как только об этом начнут говорить публично, предоставлять данные по разным группам, может случиться рикошет. Террористы перейдут в другие мессенджеры, — отметил эксперт.

Как подчеркнул Мясоедов, ситуация только ухудшится. Это также может привести к ущербу для его собственного продукта и повредит его бизнесу, добавил эксперт. Он считает, что действовать открыто Дуров не может, однако в такой ситуации платформы часто идут на сотрудничество, но точечно.

Специалист считает, что крайне затруднительно в будущем защититься от террористов. Кроме того, добавил он, группе разработчиков вручную невозможно прочитать огромные чаты с большим числом сообщений и проверить их на экстремизм, однако это может сделать искусственный интеллект.

Для выявления таких преступных групп обычно внедряются автоматизированные алгоритмы, элементы ИИ. По определенным тегам, ключевым словам начинается глубокое изучение чата, что по каким-то наборам фраз похоже, что они обсуждают организацию чего-то. Эти чаты подсвечиваются, специалисты получают доступ к чату и блокируют его, — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что нужно разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов, по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта.

Как писало РИА Новости, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Источник агентства уточнил, что речь идет о канале «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален.

В свою очередь Минтруд Киргизии заявил, что граждан республики, в том числе несовершеннолетних, пытаются вербовать для участия в террористических актах на территории России чаще всего через сайты знакомств. Власти призвали жителей «не поддаваться на различные провокации» и не трудоустраиваться через соцсети.