В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram в России Песков: в России не планируется блокировать Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не станут блокировать мессенджер Telegram, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит LIFE.ru, в настоящий момент этот вопрос не рассматривается.

Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет (по блокировке Telegram в России. — NEWS.ru), — сказал Песков.

Доля россиян, которые ежедневно пользуются Telegram, выросла более чем на 20% за год и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. По итогам декабря 2023 года среднесуточный охват мессенджера был 47%. В рейтинге самых популярных интернет-ресурсов Telegram занимает четвертую позицию.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала владельцу Telegram Павлу Дурову срочно принять меры по усилению штаб-квартиры компании и ее сотрудников. По ее словам, это необходимо предпринять после заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который назвал Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Захарова считает, что на штаб-квартиру может быть совершена атака террористами ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).