Биографии террористов «Крокуса»: пай-мальчик, насильник, многодетный отец

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Басманный суд арестовал восьмерых из одиннадцати фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». С каждым днем выясняются всё новые подробности об участниках нападения: видео с допросов, рассказы о них членов семьи. Где жили подсудимые, чем занимались и что о них говорят родные? Подробности биографий террористов из «Крокуса», где еще немало загадок и странностей, — в материале NEWS.ru.

Что известно о главаре группировки Фаридуни Шамсидине

25-летний гражданин Таджикистана Фаридуни Шамсидин считается главарем группы, напавшей на «Крокус Сити Холл». Он женат, есть восьмимесячный ребенок. Мигрант был зарегистрирован в Красногорске и официально работал на фабрике в Подольске.

Шамсидин — уроженец кишлака Лойоби Гиссарского района. До отъезда на заработки в РФ он пек лепешки. У гражданина Таджикистана нет полноценного образования — он проучился в школе только до седьмого класса. На родине Шамсидин отбывал срок по обвинению в сексуальных домогательствах. Он был освобожден в 2020 году.

Родственники описывают его как спокойного человека. По их словам, Шамсидин «не молился и не держал пост». В его поведении они не замечали ничего подозрительного и обвинениям в терроризме не верят.

«Он был обычный мигрант, и никто не мог его ни в чем заподозрить. Мы были в шоке, когда услышали в новостях о причастности Фаридуни к теракту. Он не мог убить и воробья, был трусливым», — отметил один из семьи арестованного.

По словам родственника, после произошедшего в Подмосковье жену, родителей и тещу Фаридуни увезли в Душанбе на допрос. «Он был прописан в квартире своей сестры Махбубы Загаровой, так ее муж дал ей уже „талок“ (развод по-таджикски. — NEWS.ru), а российские власти депортировали ее с тремя детьми», — заявил родственник Шамсидина.

По мусульманским законам мужчине достаточно трижды сказать это слово жене, чтобы считать себя разведенным.

Супруга дяди арестованного рассказала, что Фаридуни за несколько дней до атаки позвонил и пригласил тестя на работу в Москву. «У него были планы работать с ним. Но когда тесть поехал в Москву, не смог найти его там», — приводит слова женщины издание «Азия-Плюс».

На видеозаписи допроса участников атаки на «Крокус» Фаридуни признался, что прилетел в Россию 4 марта из Турции, куда ездил «ради документов». По его словам, с ним связался некий «помощник проповедника» в Telegram и пообещал заплатить за нападение на людей 500 тысяч рублей.

Предполагается, что за несколько недель до теракта он посещал «Крокус», чтобы оценить обстановку и получить данные о расположении ключевых объектов центра. По данным SHOT, Фаридуни получал инструкции от заказчиков, занимался подготовкой остальных членов группы перед атакой, арендовал квартиру и купил авто.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фаридуни Шамсидин

Таксист-мясник Далерджон Мирзоев

32-летнего Далерджона Мирзоева называют «мясником» из «Крокуса». Он гражданин Таджикистана, есть семья — жена и четверо детей, которые живут на его родине. Мужчина вырос в сельской местности и не получил ни среднего, ни высшего образования.

С 2011-го Мирзоев несколько раз прилетал в Россию, в 2012-м зарегистрировался в доме на улице Лодочной в Москве. В 2011–2013 годах мужчина неоднократно нарушал миграционное законодательство, его задерживали за пребывание без документов, привлекали к ответственности и доставляли в центр временного содержания для последующей депортации. Несмотря на это, Мирзоев все равно возвращался в РФ.

С 2019 по 2021 год Далерджон работал таксистом в Москве: он брал в аренду «Рено-Логан» у местного бизнесмена, который держит автопарк. До этого в Таджикистане он подрабатывал водителем общественного транспорта.

В октябре 2023 года Мирзоев получил временную регистрацию у родственников в Новосибирске. Он прожил там три недели, а затем уехал в Москву. Член семьи обвиняемого рассказал журналистам, что не замечал ничего подозрительного в поведении Мирзоева: он не изучал религиозную литературу, приезжал в квартиру только переночевать, говорил, что заработанные деньги отправляет матери.

В ноябре мужчина перестал выходить на связь с новосибирскими родственниками. «Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. <...> Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!» — заявил один из родственников Мирзоева.

Он также уточнил, что Далерджон неплохо говорит и понимает по-русски, хотя перед силовиками вел себя иначе и общался только при помощи переводчика, свидетельствуют видеозаписи допроса.

Известно, что до совершения теракта Мирзоев жил в хостеле в районе Дмитровки с некими Мухаммадом и Абдулло, с которыми познакомился в Telegram. Он рассказал на допросе, что вместе с приятелями собирался работать в такси на недавно купленной машине.

Предположительно, в день теракта именно Мирзоев управлял белым «Рено», на котором пытались скрыться нападавшие. По пути из «Крокуса» они сбили восьмилетнего ребенка. Кроме того, именно Мирзоев был на видео, которое силовики сняли при задержании: он пытался спрятаться от преследования на елке в брянском лесу.

Далерджона прозвали «мясником» после видео из «Крокуса», появившегося в Сети. На кадрах мужчина, одетый точно так же, как Мирзоев на допросе, режет ножом раненых людей.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Далерджон Мирзоев

19-летний барбер Мухаммадсобир Файзов

Самому младшему из подсудимых, Мухаммадсобиру Файзову, всего 19 лет. Как и предыдущие террористы, он имеет гражданство Таджикистана и родом из джамаата Сарикишти района Рудаки. Файзов не женат. Он приехал в Россию на заработки и несколько месяцев трудился в барбершопе «Площадка» в городе Тейково Ивановской области. Владелица этого заведения характеризовала Файзова как хорошего мастера, за которым «никаких странностей не замечали».

Мать Мухаммадсобира Сайрам назвала его лучшим ребенком в семье, очень добрым и милосердным, который любил гулять и танцевать. «Один из племянников Мухаммадсобира учится в Китае, поэтому и он тоже хотел поехать туда. Его отец посоветовал подкопить денег, обещал поддержать его. Файзов также хотел выучить иностранный язык. Все заработанные деньги отправлял отцу. Даже телефон не мог купить без разрешения отца. Я не знаю, что произошло за последние две-три недели», — рассказала она «Радио Озоди».

По словам матери, Мухаммадсобир не был религиозным «и толком даже не молился». Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана забрали на допрос другого сына женщины. Ее муж находится в России, в Иваново. По словам женщины, силовики забрали у него телефоны, поэтому она не может выйти с ним на связь.

Файзов получил больше всех травм при задержании в Брянской области. В зал суда, где подозреваемым избирали меру пресечения, его привезли из реанимации на коляске с установленным катетером и мочеприемником. В ближайшее время обвиняемого могут перевести из «Лефортово», где сейчас содержатся участники атаки, либо в «Матросскую Тишину»: там есть необходимое для сохранения его жизни медицинское оборудование.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов

Что известно о Рачабализоде Саидакрами Муродали

Рачабализода Саидакрами Муродали — 30-летний уроженец таджикистанского города Вахдат. У него неоконченное среднее образование и отсутствие судимостей. На родине, откуда Муродали уехал в начале января, остались жена и ребенок. По словам супруги, Бибисоро Ашуровой, в течение этих месяцев он не звонил и не присылал деньги.

«Говорят, что один раз он позвонил брату и сказал, что здоров, с работой пока не получается, как только все наладится, он позвонит. У нас дети, один из них в прошлом году скончался», — рассказала женщина «Радио Озоди».

Рачабализода прибыл в Москву не из Таджикистана. Как сообщили спецслужбы Турции, 5 января он прибыл в Стамбул, уже оттуда в начале марта вылетел в Россию вместе с Фаридуни Шамсидиным. В суде Саидакрами говорил, что не помнит адрес российской регистрации, хотя она есть. По-русски он практически не говорит, хоть и понимает речь, с участниками процесса общался через переводчика. Подозреваемый признал вину в полном объеме.

После задержания участников нападения на «Крокус» в Сети появилось видео, на котором Рачабализоде порезали ухо. В зале суда он появился с повязкой на голове.

За что судят отца и братьев Исломовых

Исроил Исломов и его сыновья Диловар Исломов и Аминчон Исломов — уроженцы Таджикистана, живущие в России. У 25-летнего Диловара есть гражданство РФ, у его 33-летнего брата и отца — регистрация в Тверской области.

Исломову-старшему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Мужчина женат, всего у него пятеро детей. Диловар был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором нападавшие приехали к «Крокусу» и покинули место преступления. Его брату Аминчону — 33 года.

Последний год Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи охарактеризовали их как тихих и вежливых, но отметили, что они вели себя как «хозяева земли». По словам жителей Твери, Исломовых не видели в состоянии алкогольного опьянения и за дверью их жилища часто были слышны детские голоса.

По данным следователей, братья Исломовы вступили в террористическую группу с подачи Фаридуни Шамсидина. Аминчон присоединился к нему не позднее января, а Диловар — до 11 марта 2024 года. Отец, по версии СК, также входил в состав группировки.

Все члены семьи Исломовых отправлены в СИЗО до 22 мая, как и другие обвиняемые в атаке на «Крокус». Аминчон и Исроил обжаловали решение суда об аресте. Исломов-младший заявил, что не считает себя виновным в произошедшем, однако источник в правоохранительных органах сообщил, что все трое родственников знали о планах нападения. По данным инсайдера, они отвечали не только за транспорт, но и за логистику.

«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль „Рено“ террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — сообщил источник.

Фото: t.me/moscowcourts Исроил Исломов

Многодетный отец Алишер Касимов

Алишер Касимов — уроженец Кыргызской Республики, имеющий российское гражданство. Ему 32 года, есть трое детей. По версии следствия, именно в его квартире проживали обвиняемые и именно там планировалось нападение.

По данным следствия, он купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тыс. рублей, однако в итоге заселил предполагаемого главаря группировки — Фаридуни Шамсидина. Мать Касимова заявила, что «ее сын хороший человек, всем верит», а с другими фигурантами дела о теракте в «Крокусе» не знаком, просто они предложили хорошие деньги за жилье.

Женщина рассказала, что Касимов работает поваром в небольшом кафе, где подают национальные блюда. По словам очевидцев, заведение под названием «Чайхана» пользовалось популярностью, в том числе у таксистов. СМИ со ссылкой на источник пишут, что у мужчины были еще две точки общественного питания в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске.

Алишер купил квартиру в ипотеку и сдавал, чтобы платить по кредиту. Сам он утверждал, что разместил объявление об аренде на одном из популярных сайтов: сервис проверил аккаунт Касимова и не обнаружил запрещенных запросов и сообщений.

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