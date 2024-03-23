Таджикистан не получал от России данных о подозреваемых в теракте гражданах МИД Таджикистана: Душанбе не получал данных подозреваемых в теракте гражданах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Душанбе заявили, что не получала от официальных властей России подтверждения о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холле». В Telegram-канале МИД Таджикистана назвали эти сведения фейковыми и добавили, что они могут повредить соотечественникам в РФ.

Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулирующей в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал ориентировки на предполагаемых террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Как утверждается, по меньшей мере четверо из них являются гражданами Таджикистана, которые были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

В числе подозреваемых оказались 37-летний Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров. Официального подтверждения этой информации нет. При этом агентство Reuters ранее сообщило, что «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».