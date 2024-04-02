В Таджикистане растет число задержанных после теракта в «Крокусе» Mash: в Таджикистане выросло до 20 число задержанных после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число задержанных в Таджикистане по подозрению в связях с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 20, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что задержания прошли в кишлаках Рогун и Норак под Вахдатом.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане арестовали 15 человек по подозрению в подготовке теракта на национальный праздник Навруз. Правоохранители также проверили их на связь с трагедией в подмосковном концертном зале, однако, таковую не выявили. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник, всем фигурантам уже предъявлены обвинения по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Министерства внутренних дел заявил, что в стране необходимо тщательно охранять общественные места. По его словам, обеспечение безопасности и правопорядка нужно вывести на новый уровень. Речь о торгово-развлекательных центрах, спортивных комплексах, вузах, больницах и других объектах.

Глава государства потребовал установить не только исполнителей теракта, но и все звенья и цепочки бенефициаров этого преступления. Путин пообещал, что Москва доберется до всех причастных к атаке на концертный зал, в результате которой, по последним данным, погибли 144 человека.