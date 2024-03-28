Мигрант из Таджикистана поддержал теракт и стал фигурантом уголовного дела В Петербурге задержан гражданин Таджикистана за оправдание теракта в «Крокусе»

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Проживающий в Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана был задержан за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает региональное управление Следственного комитета. Он опубликовал в ночь на 25 марта соответствующий комментарий в интернете.

Мигранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Выяснилось, что он проживал на территории России без регистрации. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца художника Николая Конашенка, который обвиняется в оправдании терроризма после неоднозначных комментариев о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина при этом вину не признал. Мужа бывшего руководителя «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской задержали, когда он собирался улететь в Ереван.

Кроме того, в Нижнем Новгороде школьница лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокусе». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь. Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью города и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре.