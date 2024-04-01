Адвокат раскрыл, что грозит Маниже из-за подозрений в оправдании терроризма Адвокат Жорин: против Манижи могут возбудить дело после результатов экспертизы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

От результатов лингвистической экспертизы будет зависеть, заведут ли против певицы Манижи уголовное дело в России, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, Следственный комитет проверит артистку на предмет оправдания терроризма из-за неоднозначных заявлений о теракте в «Крокусе».

Для общества и ведомств, по понятным причинам, тема террористического акта является очень чувствительной. И все заявления, в особенности публичных личностей, должны быть очень четко и деликатно сформулированы, чтобы не подразумевали никаких иных трактовок. Большое значение имеет то, что человек хотел сказать, но также немаловажным является то, как это выглядело со стороны. В данном случае это будет определяться лингвистической экспертизой. В зависимости от результатов и будет решаться вопрос о возбуждении дела. По сути, от лингвистов будет зависеть судьба певицы, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что данная проверка в отношении певицы — это сильный сигнал для знаменитостей о том, что нужно очень внимательно подходить к комментариям «этого чудовищного теракта». Звезды должны выверять свои слова либо просто не высказываться о произошедшем, пояснил эксперт.

Следственный комитет, как мы видим, молниеносно реагирует на заявления, которые звучат неоднозначно, — заключил Жорин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Следком проверит певицу Манижу на предмет оправдания терроризма. Причиной проверки стал пост в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о теракте в «Крокус Сити Холле», в котором исполнительница назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».

Видеообращение Манижи не понравилось Александру Карабанову — соучредителю Фонда защиты национального и исторического наследства. Он обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить уехавшую из страны певицу.