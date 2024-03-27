Официант из Таджикистана не бросил раненного в «Крокусе» даже после тревоги Официант из Таджикистана полчаса сидел с раненным при теракте мужчиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официант из Таджикистана Бунавшох Эркинов полчаса сидел с раненным при теракте в «Крокус Сити Холле» мужчиной, сообщил Telegram-канал Baza. 17-летний молодой человек не оставил пострадавшего, даже когда весь персонал покинул помещение после тревоги.

Эркинов перебрался в Москву осенью 2022 года и устроился в отель «Аквариум» в здании «Крокус Сити Холла» совсем недавно. В пятницу, 22 марта, у 17-летнего официанта была третья смена. После 20:00 в ресторан вошел мужчина. Он попросил воды и упал на пол.

Я не понял сразу, что он ранен, когда он пришел. Он даже сам не знал, наверное... Попросил воды. Я думал, что он испуганный просто, — рассказал Эркинов.

Сотрудники ресторана уложили пострадавшего на стулья и обнаружили рану на спине. Мужчина потерял много крови, его перевязали полотенцем. После команды покинуть помещение весь персонал ушел, остался только Эркинов.

Через некоторое время в заведение зашли полицейский и сотрудники отеля. Эркинов помог им дотащить раненого мужчину к машине скорой и передать врачам. По словам официанта, пострадавшего звали Владимиром.

Ранее работающие на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» специалисты доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что пострадавших под завалами после теракта нет. По словам главы региона, все мероприятия по поиску и спасению пострадавших завершены. Всего спасатели разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций.