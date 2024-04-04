Уроженец Таджикистана отказался служить в армии и лишился гражданства РФ В Рязанской области мужчину лишили гражданства РФ за отказ служить в армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области уроженца Таджикистана осудили за уклонение от прохождения военной службы и лишили российского гражданства, сообщает региональный СК. Отмечается, что мужчина 2001 года рождения получил российский паспорт весной 2022 года, но при этом не явился по повестке в военком.

За отказ служить мужчину приговорили к штрафу. Информация о приговоре суда была направлена в УМВД России по Рязанской области, там его лишили российского паспорта за нарушение закона.

3 апреля 2024 года у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства, — сказано в публикации.

Ранее Федеральная служба безопасности России потребовала лишить гражданства РФ трех депутатов из Южной Осетии из фракции «За справедливость» Давида Санакоева, Гарри Мулдарова и Дзамболата Медоева. В действиях политиков увидели угрозу национальной безопасности.

Согласно версии ФСБ, названные депутаты содействовали обострению обстановки на границе с Россией. Какие именно действия политиков вызвали подозрения у службы безопасности, не уточняется. Депутатам уже направили уведомление о лишении гражданства. В ответ на это парламентарии потребовали объяснений, а также обратились в суд Владикавказа.