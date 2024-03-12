Депутатов из Южной Осетии могут лишить гражданства России за угрозы стране Трех депутатов из Южной Осетии могут лишить гражданства России по требованию ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России потребовала лишить гражданства РФ трех депутатов из Южной Осетии из фракции «За справедливость» Давида Санакоева, Гарри Мулдарова и Дзамболата Медоева, передают «Ведомости». По данным издания, в действиях политиков увидели угрозу национальной безопасности.

Согласно версии ФСБ, названные депутаты содействовали обострению обстановки на границе с Россией. Какие именно действия политиков вызвали подозрения у ФСБ, не уточняется. Депутатам уже направили уведомление о лишении гражданства. В ответ на это Санакоев, Медоев и Мулдаров потребовали объяснений, а также обратились в суд Владикавказа.

Ранее советскую балерину Илзе Лиепу, которая долгое время выступала на сцене Большого театра, лишили литовского гражданства из-за ее слов в поддержку России. Соответствующее решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Осенью прошлого года департамент миграции обвинил Лиепу в дискредитации государства после ее интервью, в котором она поддержала СВО.

Сама Лиепа заявила, что не будет менять свою позицию по спецоперации на Украине, чтобы сохранить литовское гражданство. По словам балерины, она любит Россию и поддерживает президента страны Владимира Путина. Она подчеркнула, что сейчас время, когда нельзя молчать.