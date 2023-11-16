Балерина Лиепа отказалась меняться ради сохранения гражданства Литвы

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Илзе Лиепа

Народная артистка России Илзе Лиепа заявила, что не будет менять свою позицию из-за возможного лишения ее литовского гражданства. По словам балерины Большого театра, она любит Россию и поддерживает президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я же не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю, — сказала Лиепа.

Ранее сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел Литвы обратились к «компетентным ведомствам» с просьбой оценить высказывания Лиепы в соцсетях. Источники утверждают, что поводом для проверки послужили слова балерины о президенте России Владимире Путине и спецоперации. Ранее она поблагодарила ВС РФ за проведение СВО, а также заявила, что доверяет российскому лидеру.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что решение властей Литвы лишить гражданства Лиепу за поддержку Владимира Путина в очередной раз доказывает тот факт, что в странах Прибалтики продолжается «истерия по отношению к русскому народу». По его словам, в России назвали бы дикостью ситуацию, когда человека лишают гражданства за высказывание своих мыслей.