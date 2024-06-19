В РПЦ осудили потушившего свечи в московском храме мигранта Представитель РПЦ Кипшидзе: потушивший свечи в храме мог не знать о традициях

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вахтанг Кипшидзе

Потушивший свечи в московском храме мигрант мог не обладать знаниями о традициях православия, предположил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В беседе с NEWS.ru он при этом напомнил, что незнание не освобождает от ответственности.

Что касается этого гражданина, можно предположить, что он не обладал никакими знаниями о том, что святыни в России неприкосновенны, причем всех четырех традиционных религий: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Тем не менее незнание не освобождает от ответственности, — пояснил представитель РПЦ.

Кипшидзе уточнил, что в законодательстве есть статья об оскорблении религиозных чувств верующих. По его мнению, в данной ситуации она вполне применима.

У нас есть законодательство, статья 148 УК РФ «Оскорбление религиозных чувств верующих». В этом случае она вполне применима. Мы ожидаем результаты расследования. Надеемся, что подобного рода преступления впоследствии будут пресекаться, — добавил Кипшидзе.

20-летний гражданин Таджикистана ранее потушил свечи в церкви в храме на юго-западе Москвы и напал на прихожанку. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.