Вооруженный подросток в маске напал на охранника храма накануне Пасхи Baza: подросток с ножом напал на охранника храма в Новосибирске перед Пасхой

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Подросток, вооруженный ножом, напал на охранника в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» в Новосибирске, сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, одетый в маску он забежал в здание, где его попытался задержать сторож. Ему удалось отбиться от нападавшего и нажать тревожную кнопку.

Канал уточнил, что происшествие случилось накануне Пасхи. Охранник получил травму головы и ключицы. Нападавшего удалось задержать сотрудникам полиции, им оказался 16-летний подросток по имени Абдуллох. Материалы по нападению были переданы в Следственный комитет.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео нападения на полицейского, произошедшего во время транспортировки подозреваемого в отдел полиции. По данным канала, стража правопорядка пытался зарезать 16-летний молодой человек. Как уточняет канал, школьника задержали по обвинениям в административном правонарушении и везли в один из отделов полиции в Сергокале. По информации Telegram-канала, во время движения юноша неожиданно выхватил нож и попытался нанести инспектору удар в область шеи, после чего между ними завязалась борьба.