Baza: на видео попало нападение школьника на полицейского Baza: задержанный 16-летний школьник из Дагестана пытался зарезать полицейского

Telegram-канал Baza опубликовал видео нападения на полицейского, произошедшего во время транспортировки подозреваемого в отдел полиции. По данным канала, стража правопорядка пытался зарезать 16-летний молодой человек.

Как уточняет канал, школьника задержали по обвинениям в административном правонарушении и везли в один из отделов полиции в Сергокале. По информации Telegram-канала, во время движения юноша неожиданно выхватил нож и попытался нанести инспектору удар в область шеи, после чего между ними завязалась борьба. Baza отмечает, что в процессе потасовки несовершеннолетний также хотел выхватить пистолет из кобуры полицейского, однако последний оказал активное сопротивление и обезвредил его.

Канал также сообщил, что инспектор получил два колото-резанных ранения в области груди и плеча, сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Telegram-канал также информировал, что теперь несовершеннолетнему, помимо административного дела, грозит уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о нападении на полицейских в подмосковном Коломне. По его данным, стражей правопорядка атаковал местный дворник, вооруженный ракетницей. Мужчина ранее уже был судим за побои и угрозу убийством.