В Подмосковье дворник открыл стрельбу из ракетницы по полицейским SHOT: в Коломне дворник выстрелил в полицейских из ракетницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Коломне дворник выстрелил из ракетницы в полицейских, которые пытались его задержать, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, ранее мужчина уже был судим за побои и угрозу убийством. На него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно каналу, поздней ночью местные жители с проспекта Кирова позвонили в полицию и пожаловались на соседей, которые ругались, дрались и мешали спать. Двое правоохранителей приехали по адресу, им открыл дверь разъяренный мужчина, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из сотрудников, а потом закрыл дверь.

После этого агрессор снова открыл дверь и выстрелил другому полицейскому в спину, правоохранители залили стрелка перцовкой и скрутили, им оказался 62-летний местный житель, который работает дворником. Задержанному грозит штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток. По информации канала, одному из полицейских диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей, другому — ожог грудной клетки, им назначили амбулаторное лечение.

Ранее вооруженное нападение на наряд ДПС ГИБДД МВД произошло в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в результате погибли двое полицейских, еще четыре человека были ранены. По данным МВД, преступники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, пятерых из них ликвидировали на месте.