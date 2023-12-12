В Петербурге дети мигрантов потушили Вечный огонь. Депортируют ли их семьи? МВД РФ: потушивших Вечный огонь в Петербурге подростков могут депортировать

Фото: t.me/spb_police78

После инцидента с Вечным огнем в Петербурге две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Что об этом известно?

Что случилось с Вечным огнем в Красном Селе

Инцидент произошел 10 декабря в парке в Красном Селе, где трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь, забросав его снегом. На место происшествия был направлен наряд полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий были установлены нарушители. Отмечалось, что это были двое братьев, 10 и 14 лет, из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Все они — граждане стран ближнего зарубежья.

В полиции добавили, что подростки были задержаны, опрошены, а затем переданы родителям. По факту инцидента проводится проверка.

«Сотрудниками полиции было установлено, что обе семьи проживают на территории Красносельского района. В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Почему семьи школьников могут депортировать из России

В региональном управлении МВД сообщили, что в ходе проверки удалось установить, что обе семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства, из-за чего их могут депортировать.

«Сотрудниками полиции было установлено, что обе семьи проживают на территории Красносельского района. В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — рассказали в пресс-службе МВД России.

Какие еще инциденты произошли в России с Вечным огнем

В Саратове 3 декабря возбудили уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Было установлено, что подростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади.

«Установлено, что события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). По результатам процессуальной проверки ОП № 1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — говорилось в сообщении прокуратуры Telegram-канале.

25 ноября прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело в отношении уроженца Республики Тыва, который помочился на Вечный огонь в Ленинском районе Новосибирска.

«Житель Республики Тыва, осквернивший символ воинской славы России, отправлен в СИЗО. Установлено, что 23.11.2023 в ночное время 21-летний гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района г. Новосибирска, в присутствии иных лиц в состоянии опьянения осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества», — отметили в ведомстве.

Известно, что по решению Ленинского районного суда города Новосибирска задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

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