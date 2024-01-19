«Залез в кровать, склонял к сексу»: мигранты пугают РФ, что с ними делать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что боязнь иностранных рабочих безосновательна, так как россияне нарушают закон чаще, чем приезжие. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, наоборот, ранее отмечал, что число тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов выросло по итогам 2022 года на 37%. Стоит ли, учитывая эти данные, опасаться приезжих из сопредельных стран — разбирался NEWS.ru.

Нападают на детей и насилуют женщин?

11 января Люблинский суд Москвы отправил под стражу 43-летнего приезжего из Средней Азии, который напал на шестилетнюю девочку в магазине «Мяснов» на Новочеркасском бульваре, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Об этом нападении стало известно 9 января. Как сообщали СМИ, злоумышленник выпил водки прямо на кассе, а затем набросился на ранее незнакомого ребенка и начал его душить. Отец сумел отбить дочку, нападавшего задержали. Позднее столичный СК сообщил, что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

15 января в Нижнем Новгороде мигрант попытался изнасиловать спящую девушку в незапертой квартире.

По версии следствия, мужчина ночью зашёл в ЖК «Красная Поляна» в Нижнем Новгороде и начал ходить по этажам, дёргая ручки дверей. Одна оказалась незапертой. В квартире находилась спящая 28-летняя Екатерина: незнакомец залез к ней в кровать и, согласно материалам дела, начал склонять к сексу. Не дождавшись взаимности, злоумышленник начал бить девушку и попытался изнасиловать, сообщает Ni Mash.

Но Екатерина пришла в себя и дала отпор: после нескольких ударов неизвестный скрылся. Сейчас его ищет полиция и просит горожан помочь опознать его. Судя по видео, не исключено, что мужчина был в состоянии опьянения.

Такие новости всегда привлекают общественное внимание, подогревая страхи перед приезжими. В то же время недавно в беседе с РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что ему хорошо известно об опасениях россиян перед мигрантами, однако, по его мнению, этот страх «совершенно безоснователен».

«По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», — сообщил Титов.

В конце декабря МВД опубликовало отчет о состоянии преступности за январь — ноябрь 2023-го. Согласно этим данным, в минувшем году количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, снизилось на 1% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Что сказал о преступности Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин весной 2023 года заявлял, что число тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов выросло по итогам 2022 года на 37%, до почти 15 тысяч. «Среди них убийств — на 18% (больше с 247 до 291), на 7% возросло число изнасилований (с 257 до 276)», — рассказали в ведомстве.

Как добавил глава СК, большинство иностранных граждан не интегрируются в российское общество. Бастрыкин полагает, что они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции».

До этого в СК заявляли о пятикратном увеличении количества дел по тяжким статьям с участием мигрантов в 2022 году по сравнению с 2021-м. Тогда Бастрыкин призвал усилить контроль за приезжими, ввести обязательное ДНК-тестирование для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года был зафиксирован рост уровня преступности среди мигрантов на 10%. Как заявлял глава МВД Владимир Колокольцев, сейчас растет вовлеченность приезжих в преступную деятельность. По данным министра, 80% всех уголовно наказуемых деяний иностранных рабочих связаны с наркотиками.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменилась ситуация с преступностью среди мигрантов в 2023 году

Согласно последним данным МВД, на которые ссылался Титов, за 11 месяцев 2023 года было выявлено 36,6 тысячи преступлений, которые совершили 28 тысяч иностранцев. За январь — ноябрь 2022-го зафиксировали 37 тысяч случаев нарушения закона и обвинили в этом 30 тысяч мигрантов и лиц без гражданства.

Таким образом, согласно официальным данным МВД РФ, преступность, связанная с приезжими, незначительно снижается. Количество совершаемых ими преступлений продолжает оставаться в пределах 2% от общей криминальной статистики. Как утверждают в ведомстве, по состоянию на июнь 2023-го в РФ проживало около 6,6 млн иностранцев, что составляло около 4,5% населения. По оценкам ООН, в 2020 году в России было 12 млн иммигрантов (около 8% населения).

Приезжие совершают меньше преступлений, чем другие категории населения в РФ, но при этом им чаще назначают наказание в виде лишения свободы и меру пресечения в виде ареста, свидетельствуют данные Минюста. По информации главы ведомства Константина Чуйченко, в тюрьмах и колониях находятся 17 тысяч иностранцев из 266 тысяч заключенных (по последним данным ФСИН), или почти 6,4%, что говорит о том, что их чаще отправляют за решетку, чем коренных россиян.

Откуда в Россию приезжают мигранты

В докладе, опубликованном специалистами международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара, говорится, что больше всего мигрантов приезжают в Россию из Таджикистана. Эта страна обеспечила более 70% всего прироста в 2023 году за счет приезжих — 63 272 человек. На втором месте находится Армения (+9085 человек), на третьем — Киргизия (+7663 человека), затем следуют Казахстан и Молдавия (+7595 и +6266 человек соответственно). Миграционный обмен в России активно идет со всеми странами СНГ: рост отмечается по всем направлениям, кроме Украины и Белоруссии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем опасны мигранты

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что не может разделить полностью позицию Бориса Титова.

«Если ездить только на машине с охраной, жить в собственном коттедже и не ходить по темным переулкам, не смотреть официальную статистику преступлений и не читать Telegram-каналы, где часто поднимаются подобные вопросы и приводят конкретные факты, то, наверное, мир кажется иным», — заявил депутат.

Нилов предложил спросить жителей спальных районов, стоит ли опасаться мигрантов или почитать местные паблики. В таком случае, по его словам, «ответы на вопросы сразу появятся».

В Россию едут на заработки граждане бывших среднеазиатских республик СССР с определенной ментальностью и своим культурным кодом, которые они не хотят изменять, как не хотят и интегрироваться в российское общество, перенимать его традиции и ментальность, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности офицер запаса ФСБ Сергей Храпач.

По его словам, чаще всего мигрантов берут выполнять тяжелую работу с низкой зарплатой.

«Оторванность от семьи, тяжелый труд, низкий культурный и образовательный уровень стимулируют рост криминогенности в их среде, выплескивающейся в виде преступлений, как правило, насильственного характера. Правда на стороне Бастрыкина, ибо он, как никто иной, по своей нынешней должности знает о криминогенной обстановке в стране», — указал Храпач.

Он считант, что мигранты должны социализироваться и интегрироваться в российское общество. Как считает Храпач, если этого по каким-то причинам не происходит, то их недовольство условиями жизни будет и далее выливаться в конфликт с существующей российской реальностью, «которая им чужда и в которой они не хотят и по ряду причин не могут раствориться».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появляются мигрантские «гетто»?

По оценкам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, на карте страны все чаще появляются анклавы, где российские законы «глубоко вторичны» по сравнению с обычаями и традициями проживающих там национальных меньшинств.

«Мы регулярно видим негативные примеры поведения мигрантов, резонансные скандалы, такие, например, как попытка почти сотни мигрантов отбить своего товарища у полицейских. Кстати, любопытный штрих: из 82 задержанных по итогам этого „демарша“ мигрантов проблем с законом ранее не имели лишь девять человек (об этом сообщали СМИ со ссылкой на неназванные источники. — NEWS.ru), а также ни один мигрант на момент задержания не был официально трудоустроен в России. С этой точки зрения, очевидно, необходимо существенное ужесточение контроля за мигрантами, а также надзора за контролирующими их службами в антикоррупционных целях», — заявил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Инцидент, о котором упомянул собеседник, произошел вечером 15 декабря 2023 года на московском рынке «Садовод». Правоохранители проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они хотели проверить документы у одного из водителей, но получили отпор. Большая толпа рабочих окружила машины полицейских. Чтобы успокоить нападавших, правоохранителям пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне боятся конкуренции?

По словам Бориса Титова, люди «негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места». «Но и это не так», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, бывший замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин считает, что сегодня бизнес остро нуждается в иностранных работниках.

«Если представить, что завтра в России не останется трудовых мигрантов, то нас будет ждать самая настоящая катастрофа. Многие процессы просто-напросто остановятся», — пояснил NEWS.ru Поставнин. По его мнению, если полностью закрыть границы для мигрантов, как предлагают некоторые, то Россия автоматически получит другую проблему — неконтролируемый поток беженцев.

Поставнин считает, что в России пока не создана эффективная и цивилизованная система рекрутинга иностранной рабочей силы. По его словам, мигранты «резюме не рассылают, в службу занятости не идут». Как заключили опрошенные NEWS.ru эксперты, это одна из причин, по которой россияне и приезжие не сильно пересекаются на рынке труда, а значит, не вступают друг с другом в прямую конкуренцию.

Как пояснила NEWS.ru руководитель отдела исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова, система найма мигрантов в стране существует, однако она преимущественно находится в тени.

«Мне трудно представить мигранта, который ищет вакансии через рекрутинговые платформы. Это не работает от слова совсем. Приезжие, как правило, действуют через знакомых, какие-то личные связи, диаспоры. Это абсолютно теневой рынок со всеми вытекающими последствиями», — рассказала собеседница NEWS.ru.

По ее мнению, государству пока не удалось в полной мере навести порядок в этой сфере. Эксперты, с которыми пообщался NEWS.ru, сходятся в том, что необходима более эффективная программа адаптации и интеграции мигрантов к жизни в России, чтобы сделать их пребывание в обществе более комфортным для всех сторон.

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